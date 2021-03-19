Bilgisayar ve telefon DNS ayarları nasıl değiştirilir? 2021 Güncel çalışan DNS adresleri

İntenet aleminde bulunan her bilgisayarın adı ve her sunucunun da bir alan adı vardır. DNS, bu alan adlarına erişimi sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde intenet bölümlerinin adlandırılması ve adlandırılan bölümlerin de arasında bulunan iletişimi organize etmeye yarar. Bunun yanı sıra istemin organize işlemine yarayan bilgisayar, intenet, servis ya da özel bir ağa bağlı olan kaynaklardan herhangi biri için hiyerarşik dağıtılmış bir adlandırma sistemi sağladığını söylemek mümkündür.

Windows 10 DNS ayarı değiştirme

Öncelikle ekranın sağ alt kısmında bulunan ağ sekmesine tıklayarak buradan “Ağ İntenet Ayarları” yazan kısmı açmalısınız.

Daha sonra açılan ekranda “Bağdaştırcı Seçenekleri Değiştir” kısmına tıklamalısınız.

Açılan pencereden “Ağ Bağlantıları” sekmesinde kendi ağınızı bulmalısınız. Daha sonra üzerinden sağ tıklayarak özellikler kısmını açmalısınız.

Açılan pencereden “İntenet Protokolü 4 (TCP/IPv4)” yazılı yere tıklayarak özellikler kısmına tıklamalısınız.

Ardından “Aşağıdaki DNS Sunucu Adreslerini Kullan” kısmına tıklayarak DNS adreslerini girmelisiniz.

Son olarak giriş yapıldıktan sonra “Tamam” kısmına basarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İOS işletim sisteminde DNS ayarları değiştirme

Öncelikle ayarlar kısmında bulunan Wi-fi alanına girmelisiniz.

Wi-fi alanına girdikten sonra o esnada bağlı olduğunuz ağın yanında yazan “İ” simgesine tıklamalısınız.

Daha sonra DHCP sekmesinin içinde bulunan DNS alanına girmelisiniz ve oradaki alana dilediğiniz DNS sunucularını girebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir nokta ise birincil ve ikincil DNS sunucularının arasına virgül koymalısınız lakin boşluk bırakmamalısınız.

MacOS işletim sisteminde DNS ayarı yapma

Diğer işletim sistemlerine göre daha kolay ayarlamaya sahip olan bu işletim sisteminde öncelikle “Sistem Tercihleri” yazan kısma tıklayarak ağ menüsüne girmelisiniz.

Daha sonra bağlı olduğunuz bağdaştırıcıyı seçerek sağ alt alanda bulunan “İleri Düzey” kısmına tıklayınız.

Ardından açılan pencereden DNS menüsüne tıklamalısınız ve listeyi temizlemelisiniz. Daha sonra birincil ve ikincil adresleri metin kısmına yazın.

İşlemi tamamladıktan sonra “Tamam” kısmına tıklayarak menüyü kapatın. Menü kapandıktan sonra “Uygula” kısmına tıklayarak ayarları kaydedin.

Android işletim sisteminde DNS ayarı yapma

Öncelikle “Ayarlar” kısmında yer alan kablosuz bağlantı kısmına giriniz.

Daha sonra o esnada bağlı olduğunuz kablosuz ağa basılı tutunu. Ardından açılan seçeneklerden “Ağı Değiştir” yazısını seçin.

Açılan listede “Gelişmiş Ayarları Göster” seçeneğini seçin.

Ardından açılan pencereden statik seçeneğini seçin.

DNS1 ve DNS2 yazılı boşluklara dilediğiniz DNS sunucu adreslerini girin.

Kullanıcılar kendi işletim sistemlerine göre yukarıda belirtilen işlemleri belirtildiği gibi gerçekleştirdikten sonra intenette daha özgür dolaşabilirler. Daha rahat ve daha özgür dolaşabilmeniz için bu işlemleri takip etmelisiniz.