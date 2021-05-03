Bilgisayar nasıl hızlandırılır? 2021 güncel bilgisayar hızlandırma yöntemleri

Nvidia performans ayarları

Nvidia ekran kartı bulunN bilgisayarların en üst düzey performansı almaları için yapmaları gereken ayarlar yazımızta anlatılmaktadır Nvidia ekran kartınız var ise bu performans ayarlarını yaparak ekran kartınızdan maksimum verimi alabilirsiniz.

“Nvidia performans ayarları” başlıklı rehber yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz ram arttırma yöntemi

Bu yöntem intenette çok fazla bilinmemekte fakat çok işe yarayan bir yöntemdir. Bilgisayarınızda RAM eksikliği yaşıyorsanız yani RAM miktarınız yeterli değilse buradaki makale ile bilgisayarınızdaki RAM miktarını ücretsiz olarak artırabilirsiniz.

“Ücretsiz ram arttırma yöntemi” başlıklı rehber yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarınızın anakart ismini ve modelini öğrenme

Bilgisayarındaki performans düzeyeni yükseltmek için bilgisayarınıza ekstradan bir parça takarak yapabilirsiniz fakat bunun içinde anakartınızın uyumlu olduğu bir parça almanız gerekir. Genel olarak intenette en son model yeni bilgisayarların anakart ismini bulup öğrenebilirsiniz fakat eski model bir bilgisayarınız varsa anakart modelinizin özelliklerine erişemeyebilirsiniz.

“Bilgisayarınızın anakart ismini ve modelini öğrenme” başlıklı rehber yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarı yüksek performansa alma

Bilgisayarlarda yüksek performans elde edilmsi için bildiğiniz üzere özellikle de dizüstü bilgisayarların sürekli şarjda bulundurulması gerekmektedir yoksa oyun ya da ağır programlar kasmaya başlar. Ancak bazı işletim sistemleri bilgisayarı aldığınızda varsayılan ayar olarak işlemci hızını en üst düzeye çıkarmaz bu nedenle de aslında bilgisayarınızdan tam performansından yararlanmamış oluyorsunuz. Bilgisayarı yüksek performansa alma rehber yazısı sayesinde bilgisayarınızı yüksek performans moduna alabilir ve bu sayede de bilgisayarınızdan tam güç alabilirsiniz.

“Bilgisayarı yüksek performansa alma” başlıklı rehber yazısında buradan ulaşabilirsiniz.

Windows 10 açılış hızlandırma

Windows 10 açılış hızlandırma başlığı olarak yer alsa da Windows 7 ve Windows 8 için de bu ayarlar geçerli olmaktadır. Windows kullanıcısıysanız bu yazıdaki ayarları uyguladığınızda bilgisayarınızın açılış hızı artmış olacaktır.

Fan hızı ayarlama

Bilgisayarlarda soğutucu olarak en önemli görev alan parça fandır. Fakat fanlar her zaman parçaları soğutamayabiliyor. Bu yüzden de bilgisayar fazla ısındığında performans kaybı yaşıyorsunuz ve bilgisayarınızda yavaşlama yaşanıyor. Fan hızı ayarlama yazısı sayesinde fan hızınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

“Fan hızı ayarlama” başlıklı rehber yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar driver indirme ve güncelleme

Her bilgisayarın parçasının bir sürücüsü yani driverı bulunur eğer o sürücüyü indirip bilgisayarınıza kurmazsanız ya da güncellemezseniz bilgisayarınız normalden çok daha düşük bir seviyede performans gösterecektir. Bu yazıda Casper bilgisayardan önek verilerek yazılmış bir yazı olsa da bütün bilgisayarlarda aynı yöntem geçerlidir. Bu yazıyı okuyarak driver sorununuzu giderebilirsiniz.

“Bilgisayar driver indirme ve güncelleme” başlıklı rehber yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Overclock işlemi

Son zamanlarda özellikle overclock olayı çok meşhur olmuş durumda hatta overclock destekli masaüstü bilgisayarlar piyasada bulunuyor. Bu yazıda “Overclock nedir? Ne işe yarar? Faydası nedir? Zararı nedir? Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Nasıl yapılır?” gibi konular hakkında bilgiler verilmiştir.

“Overclock işlemi” başlıklı rehber yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar depolama alanı arttırma

Bilgisayarınızda yer alan harddisk ne kadar dolu olursa bilgisayar o kadar yavaş bir şekilde çalışır.Bu yüzden boş alanı artırırsanız harddisk o kadar rahatlayacaktır fakat her zaman her istediğiniz dosyayı bilgisayardan silemiyorsunuz, önemli ve kalması gereken dosyalar bulunabilir. Bu durumda nasıl bir yol izleyeceğiniz ve neler yapabileceğiniz hakkında ayrıntılı bir bilgi istiyorsanız buradaki yazıya bakmalısınız.

“Bilgisayar depolama alanı arttırma” başlıklı rehber yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

En iyi program kaldırma uygulamaları

Windows’un program kaldırma özelliğinin işlevi kötü durumda. Programın her dosyasını ne yazık ki silmemekte ve bu nedenle de bilgisayarımızda kullanmadığımız dosyalar kalmaktadır. Bu yazıda da bilgisayarınıza yük bindirmeden en iyi ayrıntılı ve faydalı uygulama kaldırma programları anlatılmaktadır.

“En iyi program Kkaldırma Uuygulamaları” başlıklı rehber yazısına buradan ulaşabilirsiniz.