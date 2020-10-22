İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Benzinli ve dizel araçların avantaj ve dezavantajları

Otomobil alırken birçok unsura dikkat edilmelidir. Özellikle ülkemizde araç alırken yakıt cinsine dikkat edilir. Birçok kişi araç alırken dizel araç mı yoksa benzinli araç mı alınmalıdır sorusunu araştırmaktadır.

22 Ekim 2020 Perşembe 22:10
Benzinli ve dizel araçların avantaj ve dezavantajları
Takip Et:

Araç alımında en çok tartışılan konulardan biri dizel mi yoksa benzinli araç mı sorusudur. Özellikle ülkemizde yakıttan tasarruf etmek için dizel araçlar tercih edilmektedir. Ancak son yıllarda dizele yapılan zam nedeniyle benzin ve dizel arasındaki fark kapandı.

Dizel araç mı, yoksa benzinli araç mı?


Aracın benzin mi yoksa dizel mi olmasına karar verilirken, dikkat edilmesi gereken nokta aracın kullanım amacıdır. Eğer uzun yolculuklar için araç kullanılacaksa dizel araç almak daha mantıklı olacaktır. Ancak şehir içi ve kısa mesafelerde kullanmak için benzinli araç almak daha mantıklıdır.

Neden dizel araç?

Dizel aracın benzinli araçta farkı pistonlarının içerisinde hava bulundurmasıdır. Benzinli araçların pistonlarında yakıt ve hava karışımı yer alır. Bu durum dizel araçlarda bazen avantaj bazen de dezavantajdır. En büyük avantaj ise yakıtı az harcamasıdır.

Dizel araçların avantaj ve dezavantajları

  • Dizel araçlar yakıt açısından daha tasarrufludur.
  • Yılda 15 bin km’den fazla yol yapıyorsanız dizel araçları tercih etmek akıllıca olacaktır.
  • Dizel araçlar daha güçlü torka sahiptirler.
  • Dizel araçlar yük taşıma konusunda daha avantajlıdır.
  • Dizel motorlar daha çok iş makineleri gibi ağır işler için üretilmiştir.
  • Dizel araçlar benzinli araçlara göre daha paha fiyata satılmaktadır.
  • Dizel araçların Motor gücü benzinli motorlara göre daha düşüktür.
  • Dizel araçların motoru daha çok ses çıkartır.
  • Dizel motorları sık sık bakım yaptırmak gerekiyor.
  • Dizel araçlar çevre dostu araç olarak bilinmezler.
  • Dizel araçlar benzinli araçlara göre atmosfere daha fazla sera gazı salmaktadır.

Neden benzinli araç?

Benzinli araç yakıt ve hava karışımının kıvılcım haline gelmesi sonucu oluşan patlamayla çalışır. Dizel araçlarda yüksek ses çıkarken, benzinin daha sessiz çıkmasının nedeni bu çalışma biçimidir. Benzinin bir diğer avantajı ise motor gücünün yüksek performans vermesidir. Ayrıca benzinli araçların fiyatları da dizele göre daha ucuzdur.

Benzinli araçların avantaj ve dezavantajları

  • Benzinli araçlar dizel araçlara göre daha uygun fiyata satılmaktadır.
  • Benzinli araçların motor devir gücü ve performansı dizel araçlara göre daha yüksektir.
  • Benzinli araçların Motor gücü ve hız performansı çok daha yüksektir.
  • Benzinli motorlar dizel motorlara göre daha uzun ömürlüdür.
  • Benzinli araçlarda motor bakımı dizel araçlara göre daha az yaptırılır.
  • Benzinli araçlarda motor bakımının sıklıkla yapılmasına gerek yoktur.
  • Benzinin litre fiyatı dizele göre fazladır.
  • Benzinli araçların Torku düşük olduğu için yük taşınması kapasitesi dizel araçlara göre daha azdır. Bu nedenle yük taşımak için tercih edilmemesi gereken araçlar olarak gösterilebilir.
  • Benzinli araçların ikinci el de satışı daha zordur.
  • Benzinli araçlar ateşleme özelliğine sahip oldukları için çok daha kısa sürede hızlanma özelliğine sahiptir.
  • Benzinli araçlar yüksek performans sunmaktadır.


Son Güncelleme: 22.10.2020 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BenzinDizelAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp sesli ve görüntülü arama özelliği PC'ye geliyor
WhatsApp sesli ve görüntülü arama özelliği PC'ye geliyor
Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi
Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi
Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu
Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!

Popüler Haberler

Benzinli ve dizel araçların avantaj ve dezavantajları
Mucize Doktor Kıvılcım neden yok, neden ayrıldı? Sadakatsiz dizisine mi geçti?
Günlük burç yorumları: 23 Ekim 2020 Cuma günlük Terazi, Akrep, Yay ve diğer burç yorumları
Emekli İntibak Torba Yasası Son Durum 2020
Açık liseden mezun olmak için kaç kredi gerekir? Açık lise mezuniyet kredisi kaçtır?
İhaleye girmek için 2020 sgk borcu limiti
Günlük burç yorumları 23 Ekim 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamı
Honda Civic Almak İsteyenlere Süper Kampanya Geldi!
22 Ekim 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 22 Ekim 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Aile hekiminden kaç gün rapor alınabilir?
TANAP nedir? TANAP hangi illerden geçiyor? TANAP açılımı ve projenin önemi
2020 bedelli askerlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bedelli askerlik için ödenecek ücret ne kadardır?
Düzenli ilaç içmek için ilaç hatırlatma uygulamaları
Yeni Bir Ev yarışma programına başvuru nasıl yapılır? Büyük ödül ne?
Online tahlil sonuçları nedir? Hastaneye gitmeden tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve özgeçmişi
Mucize Doktor Kıvılcım öldü mü, Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder diziden ayrıldı mı?
Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2020 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
Mucize Doktor dizisi Ferda karakteri kimdir? Seda Bakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.