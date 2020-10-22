Benzinli ve dizel araçların avantaj ve dezavantajları

Araç alımında en çok tartışılan konulardan biri dizel mi yoksa benzinli araç mı sorusudur. Özellikle ülkemizde yakıttan tasarruf etmek için dizel araçlar tercih edilmektedir. Ancak son yıllarda dizele yapılan zam nedeniyle benzin ve dizel arasındaki fark kapandı.

Dizel araç mı, yoksa benzinli araç mı?

Neden dizel araç?

Aracın benzin mi yoksa dizel mi olmasına karar verilirken, dikkat edilmesi gereken nokta aracın kullanım amacıdır. Eğer uzun yolculuklar için araç kullanılacaksa dizel araç almak daha mantıklı olacaktır. Ancak şehir içi ve kısa mesafelerde kullanmak için benzinli araç almak daha mantıklıdır.

Dizel aracın benzinli araçta farkı pistonlarının içerisinde hava bulundurmasıdır. Benzinli araçların pistonlarında yakıt ve hava karışımı yer alır. Bu durum dizel araçlarda bazen avantaj bazen de dezavantajdır. En büyük avantaj ise yakıtı az harcamasıdır.

Dizel araçların avantaj ve dezavantajları

Dizel araçlar yakıt açısından daha tasarrufludur.

Yılda 15 bin km’den fazla yol yapıyorsanız dizel araçları tercih etmek akıllıca olacaktır.

Dizel araçlar daha güçlü torka sahiptirler.

Dizel araçlar yük taşıma konusunda daha avantajlıdır.

Dizel motorlar daha çok iş makineleri gibi ağır işler için üretilmiştir.

Dizel araçlar benzinli araçlara göre daha paha fiyata satılmaktadır.

Dizel araçların Motor gücü benzinli motorlara göre daha düşüktür.

Dizel araçların motoru daha çok ses çıkartır.

Dizel motorları sık sık bakım yaptırmak gerekiyor.

Dizel araçlar çevre dostu araç olarak bilinmezler.

Dizel araçlar benzinli araçlara göre atmosfere daha fazla sera gazı salmaktadır.

Neden benzinli araç?

Benzinli araç yakıt ve hava karışımının kıvılcım haline gelmesi sonucu oluşan patlamayla çalışır. Dizel araçlarda yüksek ses çıkarken, benzinin daha sessiz çıkmasının nedeni bu çalışma biçimidir. Benzinin bir diğer avantajı ise motor gücünün yüksek performans vermesidir. Ayrıca benzinli araçların fiyatları da dizele göre daha ucuzdur.

Benzinli araçların avantaj ve dezavantajları