Beklenen haber geldi! TÜRKSAT 5A uydusu fırlatıldı.

Türkiye’nin beşinci uydusu olan TÜRKSAT 5A, SpaceX firmasına ait olup Falcon 9 roketiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden fırlatıldı. Hava şartları nedeni ile 1 saat ertelenen uydu Türkiye saati ile 05.15’de gerçekleşti.





30 yıl boyunca güvence altında!

31 derece doğu yörüngesine hizmet verecek olan uydu, manevra ömrü ile yörüngede frekans ve yörünge haklarını 3o yıl boyunca güvence altında tutacağını bekleniyor. İlk bilgileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi. Duyuruda TÜRKSAT 5A’dan ilk sinyallerin geldiğini belirten ve mutluluğunu paylaşan Bakan Karaismailoğlu TÜKSAT 5B uydusu hakkında duyuruda bulundu. Duyuruda haziran ayı gibi fırlatılmasını planlanan TÜRKSAT 5B uydusu için hazırlıkların başladığını belirtti.



Türkiye’nin 4. Aktif uydusu!

Uydu sahibi ülkeler arasında Türkiye’de yer alırken TÜRKSAT 5A ile 4. Haberleşme uydumuz olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu 31 derece ile doğu yörüngesine hizmet vereceğini açıkladı. Kontrol noktasının Ankara Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu olduğunu ve oradan gönderilen komutlarla faaliyet edeceğini söyleyen Bakan yeni nesil uydu ile diğer uydulara göre kapasite bakımından %45 ömrü iki kat fazla olduğunu söyledi. Hizmet vermeye başlayacak olan uydu; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

12 kilovat yük gücüyle hizmete giren uydu elektrikli sisteme sahip olarak doğu yörüngesinde hizmet vermesi ile yörüngeye ulaşması 4 ayı bulacağı söyleniyor.





Haziran ayında TÜRKSAT 5B bekleniyor

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