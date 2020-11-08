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Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!

2021 senesinin ilk günlerinde tanıtılacağı ön görülen Xiaomi Mi 11, Geekbench kapsamında tespit edildi. Görülen verilere bakıldığında Mi 11 serisinin Snapdragon 875 ile gelecek.

08 Kasım 2020 Pazar 22:21
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
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2021 senesinin ilk aylarında tanıtılması beklenen Xiaomi’nin yeni telefon serisi Mi 11 ile ilgili çeşitli iddialar ortaya konmaya devam ediyor.

Qualcomm’un 1 Aralık tarihinde yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875’i tanıtacağını açıklaması ardından bu yonga setinin hangi telefonlarda kullanılacağı da merakla beklenmeye başlandı. Elde edilen bilgilere göre yeni yonga setini kullanacak olan ilk firma Xiaomi olacak. 2021’in ilk aylarında satışa sunulacağı ifade edilen Mi11 serisinde, Snapdragon 875 yonga setlerine yer verileceği öğrenildi. Ayrıca cihazlarda Android 11 işletim sistemine de yer verileceği bildirildi.

Snapdragon 875 ile Geliyor


Güvenilir haber sızıntılarına göre Snapdragon 875 kapsamında 1 tane 2.84GHz saat hızlı Cortex-X1, 3 tane 2.42GHz saat hızlı Cortex-A78 ve 4 tane 1.8GHz saat hızlı Cortex-A55 çekirdekleri yer alacak.

Geekbench’te M2012K11C model numarasıyla yer alan Mi 11 telefonunun, tek çekirdekli testlerde 1.105 puan ve çok çekirdekli testlerde ise 3,512 puana ulaştığı görüldü. Testin ayrıntılarına bakıldığında 5nm sürecinde üretilen Snapdragon 875 ilk defa Mi 11’de kullanılacak. Ayrıca telefonun testlerinde Snapdragon 865’e göre oldukça iyi sonuçlar elde edildiği görülüyor.

Xiaomi’nin 2021 Şubat ayında tanıtacağı tahmin edilen yeni seri Mi 11’lerde 48 MPultra geniş lensli kameralara yer verileceği de iddia edilenler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 08.11.2020 22:21
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiMi 11Snapdragon 875Qualcomm
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