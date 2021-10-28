Bedava Roblox Promo Oyun Kodları

Roblox oyunlarının en ilginç ve güzel yönlerinden biri de elbette karakterinizi isteklerinize göre kişiselleştirmeniz. Sizin için hazırladığımız Roblox promosyon kodunu kullanarak oyundaki karakterinizi ücretsiz olarak geliştirebilir ve bu kodları kullanarak karakterinizi tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.​ Bu yazımızda yer alan Roblox oyun kodu ile oyunda daha renkli ve kullanışlı karakterlere sahip olabilirsiniz. Bu, promosyon kodlarının avantajıdır, çünkü size kullanmanız için ücretsiz öğeler sağlarlar.

Roblox oyun kodları

Bu yazımızda Roblox oyun kodlarının rolünü ve bunların nasıl kullanılacağını incelemede size çok kolaylık sağlayacaktır. Roblox promosyon kodları olarak da bilinen Roblox promosyon kodlarının ne olduğunu sizlere açıklayacağız. Sizin için hazırladığımız Roblox oyun kodunu kullanabilirsiniz ve karakteriniz için ilginç kozmetik hediyeler sağlayabilir. Burada derlediğimiz kodlar tamamen ücretsizdir.

Roblox oyun kodları nasıl kullanılır?

Öncelikle roblox resmi web sitesinin "promosyon kodları" bölümüne giriş yapın.Roblox oturumunuzu açmak için bu ekrandaki "Giriş" metnine tıklayın.Roblox'a giriş yaptıktan sonra tekrar promosyon kodu sayfasına yönlendirileceksiniz.Yönlendirme tamamlandıktan sonra açılacak olan promosyon kodu sayfası "Kodunuzu giriniz" bölümünün altındaki boş kutuyu görüntüler ve sizinle paylaştığımız Roblox oyun kodundan istediğiniz kodu yazın.Ekrandaki alana istediğiniz kodu girdikten sonra sağ taraftaki "Kullan" butonuna basınız.Bu aşamadan sonra kodunuz etkin bir şekilde kullanıldıysa ve hesabınıza tanımlandıysa "Promosyon kodu başarıyla kullanıldı!" yazısını göreceksiniz. Bunun tersi olursa ve kodunuz yüklenmez ise ekrana "Geçersiz Promosyon Kodu" yazısı gelecektir. Girdiğiniz kod sayesinde hesabınızda tanımlanacak olan itemler her zaman sizin olacaktır

Ücretsiz Roblox kodları

AMAZONNARWHAL2020 – Zarif Narwhal Omuz Arkadaşı

ARGOSWINGS – Topuz Sinek Kuşu Kanatları

SMYTHSHEADPHONES2020 – Gnarly Triangle Kulaklık

SPIDERCOLA – Spider Kola Pet

SPIRIT2020 – 2020 Ruh Günü Omuz Dostları

TWEET2MIL – Flex Şapka

TWEETROBLOX – Kuş

Şarkı kodu

Oyunda şarkı dinleyebilmek için radyoyu açmanız gerekir. Radyoyu açmanın ardından klavyeden E tuşuna basmanız gerekir. Açılan pencereye aşağıda yer alan kodları yazarak istediğiniz şarkıyı çalabilirsiniz. Şarkı kodları şu şekildedir;

1141928708: Clean Bandit – Rockabye

5180097131: Coffin Dance – Astronomia

4517047588: Dance Monkey

1349232024: Ed Sheeran – Shape of You

5597073660: BTS – Dynamite

131149175: Eminem – I’m Not Afraid

Roblox ücretsiz kıyafet kodları

ROBLOXEDU2021 – Geliştirme Destesi

SPIDERCOLA – “Spider Cola” Shoulder Pet

TWEETROBLOX – “The Bird Says____” Shoulder Pet

StrikeAPose – Hustle Şapkası

SettingTheStage – Build it Sırt Çantası

DIY – Kinetic Staff

WorldAlive – Crystalline Companion

GetMoving – Speedy Shades

VictoryLap – Kardiyo Kutusu

Ayrıca şu kodları kullanarak da farklı itemler kazanabilirsiniz;