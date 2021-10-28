Bedava Roblox Promo Oyun Kodları

Roblox oyunlarının en ilginç ve güzel yönlerinden biri de elbette karakterinizi isteklerinize göre kişiselleştirmeniz. Sizin için hazırladığımız Roblox promosyon kodunu kullanarak oyundaki karakterinizi ücretsiz olarak geliştirebilir ve bu kodları kullanarak karakterinizi tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu yazımızda yer alan Roblox oyun kodu ile oyunda daha renkli ve kullanışlı karakterlere sahip olabilirsiniz. Bu, promosyon kodlarının avantajıdır, çünkü size kullanmanız için ücretsiz öğeler sağlarlar.
Roblox oyun kodları
Bu yazımızda Roblox oyun kodlarının rolünü ve bunların nasıl kullanılacağını incelemede size çok kolaylık sağlayacaktır. Roblox promosyon kodları olarak da bilinen Roblox promosyon kodlarının ne olduğunu sizlere açıklayacağız. Sizin için hazırladığımız Roblox oyun kodunu kullanabilirsiniz ve karakteriniz için ilginç kozmetik hediyeler sağlayabilir. Burada derlediğimiz kodlar tamamen ücretsizdir.
Roblox oyun kodları nasıl kullanılır?
Öncelikle roblox resmi web sitesinin "promosyon kodları" bölümüne giriş yapın.Roblox oturumunuzu açmak için bu ekrandaki "Giriş" metnine tıklayın.Roblox'a giriş yaptıktan sonra tekrar promosyon kodu sayfasına yönlendirileceksiniz.Yönlendirme tamamlandıktan sonra açılacak olan promosyon kodu sayfası "Kodunuzu giriniz" bölümünün altındaki boş kutuyu görüntüler ve sizinle paylaştığımız Roblox oyun kodundan istediğiniz kodu yazın.Ekrandaki alana istediğiniz kodu girdikten sonra sağ taraftaki "Kullan" butonuna basınız.Bu aşamadan sonra kodunuz etkin bir şekilde kullanıldıysa ve hesabınıza tanımlandıysa "Promosyon kodu başarıyla kullanıldı!" yazısını göreceksiniz. Bunun tersi olursa ve kodunuz yüklenmez ise ekrana "Geçersiz Promosyon Kodu" yazısı gelecektir. Girdiğiniz kod sayesinde hesabınızda tanımlanacak olan itemler her zaman sizin olacaktır
Ücretsiz Roblox kodları
AMAZONNARWHAL2020 – Zarif Narwhal Omuz Arkadaşı
ARGOSWINGS – Topuz Sinek Kuşu Kanatları
SMYTHSHEADPHONES2020 – Gnarly Triangle Kulaklık
SPIDERCOLA – Spider Kola Pet
SPIRIT2020 – 2020 Ruh Günü Omuz Dostları
TWEET2MIL – Flex Şapka
TWEETROBLOX – Kuş
Şarkı kodu
Oyunda şarkı dinleyebilmek için radyoyu açmanız gerekir. Radyoyu açmanın ardından klavyeden E tuşuna basmanız gerekir. Açılan pencereye aşağıda yer alan kodları yazarak istediğiniz şarkıyı çalabilirsiniz. Şarkı kodları şu şekildedir;
1141928708: Clean Bandit – Rockabye
4517047588: Dance Monkey
1349232024: Ed Sheeran – Shape of You
5597073660: BTS – Dynamite
131149175: Eminem – I’m Not Afraid
Roblox ücretsiz kıyafet kodları
ROBLOXEDU2021 – Geliştirme Destesi
SPIDERCOLA – “Spider Cola” Shoulder Pet
TWEETROBLOX – “The Bird Says____” Shoulder Pet
StrikeAPose – Hustle Şapkası
SettingTheStage – Build it Sırt Çantası
DIY – Kinetic Staff
WorldAlive – Crystalline Companion
GetMoving – Speedy Shades
VictoryLap – Kardiyo Kutusu
Ayrıca şu kodları kullanarak da farklı itemler kazanabilirsiniz;
- THINGSGOBOOM – Ghastly Aura eşyası
- PARTICLEWIZARD – Tomes of the Magus eşyası
- FXARTIST – Artist Backpack eşyası
- BOARDWALK – Ring of Flames eşyası
- GLIMMER – Head Slime eşyası