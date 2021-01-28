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Başkasının Whatsapp konuşmalarını okumak mümkün mü?

İstediğiniz kişinin Whatsapp mesajlarını okumak için, birden fazla yöntem uygulayabilirsiniz. Sİzler için bu haberimizde yöntemlerin hepsini belirledik.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:10
Başkasının Whatsapp konuşmalarını okumak mümkün mü?
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Başka kişilerin Whatsapp konuşmalarını okuyup okuyamayacağımızı hepimiz merak etmekteyiz. Özellikle sevgilimizin,eşimizin ya da çocuğumuz başka kişilerle ne konuştuğunu merak edip, bu konu hakkında farklı girişimlerde bulunabilmekteyiz. Peki başka birinin Whatsapp konuşmalarını nasıl okuruz ?

WHATSAPP MESAJ OKUMA 

Başka birinin konuşmalarını okumak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden aşağıda sırası ile bahsettik.

GOOGLE DRIVE İLE OKUMA 

En kolay yöntemlerden biri olan mesajları yedekleme herkes tarafından basitçe yapılabilir. Mesajlarını okumak istediğiniz kişinin Whatsapp’ına girmeli ve ayarlar kısmından sohbet yedeği seçeneğine tıklamalısınız. 

Sohbet yedeklerini göndereceğiniz e-mail adresini belirtilen yere girdikten sonra yedeklenen sohbet mesajları girdiğiniz adrese gönderilmektedir. Bu yöntemi yapabilmeniz için aşamaları sıraladık.

İlk olarak mesajlarının yedeğini almak istediğiniz kişinin telefonundaki Whatsapp uygulamasının ‘Ayarlar’ menüsüne tıklayın.

      Daha sonra ‘Sohbet’-‘Sohbet Yedeği’ seçeneklerine tıklayın.

      Sohbet yedeğini tıkladığınızda karşınıza çıkan seçenekler arasından ‘Google Drive Yedekleme’ seçeneğine tıklayın.

      Kapalı konumda olan yedeklemeyi ‘günlük, haftalık ya da aylık’ olacak şekilde değiştirin. 3 seçenekten birini seçmeniz gerekiyor.

      Sonrasında yedeklemeyi kullandığınız e-mail adresinize yönlendirin.

 

QR KODU İLE OKUMA 

Anlık olarak WP mesajlarını görüntüleyebileceğiniz bir yöntemdir.

Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan web.whatsapp.com adresine girin.

      Aynı zamanda mesajlarına ulaşmak istediğiniz kişinin telefonundan Whatsapp uygulamasına girin.

      Telefonun hemen sağ köşesindeki 3 noktaya veya Ayarlar seçeneğine tıklayın.

      Daha sonra Whatsapp web linkine tıklayın.

      Whatsap uygulamasına girdiğiniz telefonun ekranında beliren QR kodunu bilgisayar ya da telefonunuzdaki Whatsapp web ekranına gösterin.

      Böylelikle başkasının mesajlaşmalarını görüntüleyebilirsiniz.

 

PROGRAM YÜKLEYEREK OKUMA 

İntenette bulunan birden fazla ücretli veya ücretsiz olmak üzere ulaşabileceğiniz programlar bulunmaktadır. Fakat bu siteler yasal değildir. Kullanımı oldukça basit uygulamaları sizler için belirledik.

- THE TRUESPY UYGULAMASI

Başka birinin mesajlarını bu uygulama sayesinde okuyabilirsiniz. Wp konuşmaları dışında bu uygulama ile e-mail, sms, e-posta,intenet araması gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz. 

-SPYERA 

Hem mesajlara hem de kişinin telefon görüşmelerine şahit olabilmeniz bu program ile mümkün olabilmektedir. Google Play ve Apple Store üzerinden bu uygulamaya ulaşabilirsiniz. 

- PHONESHERİFF

Telefon dinleme özelliği de yer alan bu uygulama hem android hem de Ios işletim sistemine sahip cihazlar için uygundur.

- HIGHSTER MOBİLE

Ortam dinleme özelliğine sahiptir. Tabletlerde de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. 

-İSPYOO

Bu program ile çalışanlarınızın bilgilerine ulaşabilir ve telefon aktivitelerini takip edebilirsiniz. 

 

İZİNSİZ KONUŞMALARI OKUMAK SUÇ OLARAK GEÇER Mİ?

Yasal olarak Whatsapp mesajlarını okumak suçtur. Özel hayatın ihlali sebebi ile ceza verilebilmektedir. Kişi sizi şikayet edip, mahkemeye verdiği takdirde suçlu sayılıp ceza alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.01.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
WhatsapMesajOkumak
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