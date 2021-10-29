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Başkasının whatsapp hesabına giriş yapmak mümkün mü? Bilgisayar aracılığı ile bir başkasının WhatsApp'ına girme

Whatsapp üzerinden eşinizin, çocuğunuzun mesajlaşmalarını merak mı ediyorsunuz? Onların whatsapp hesabına bakmak mı istiyorsunuz? Detaylı bilgiler haberimizde...

29 Ekim 2021 Cuma 16:22
Başkasının whatsapp hesabına giriş yapmak mümkün mü? Bilgisayar aracılığı ile bir başkasının WhatsApp'ına girme
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WhatsApp son zamanların en güçlü kullanılmakta olan mesajlaşma uygulamaları içerisindedir. Ancak WhatsApp kullanıcısı birbirlerinin veya tanıdıkları ailesinden üyelerin eşleriniz mesajları merak etmektedir. Peki buna bakması mümkün müdür? WhatsApp'ta başka birinin hesabına giriş nasıl yapılmaktadır? Bu soruların cevabını sizler için haberimizde derledik.

 

Anlık mesajlaşmak isteyen kişilerin ilk tercihi olan WhatsApp platformu üzerinden herkes ile yazışmak mümkündür. Fakat WhatsApp'tan bir başkası ile olan başkasının konuşmalarını girmek ne yazık ki gizlilik ilkesini ihlal etmeye denk gelmekte.

Bir başkasının WhatsApp hesabına nasıl giriş yapılmakta?

Bu durum özellikle ebeveynleri veya evli olan kişilere ya da sevgili olan kişileri oldukça ilgilendirmektedir. Çünkü bu kişiler karşılarındaki yazışmalarına bakmak istemekte ve gün içerisinde yapılmış olan WhatsApp görüşmelerini okumak istemektedir. O yüzden bu sonra birçok kişinin aklına gelmektedir bir başkasının WhatsApp hesabına nasıl girebiliriz diye sormaktadır. Bu soruya cevap vermek için iki farklı açık kullanacağız. Bunlardan ilki;

Bilgisayar aracılığı ile bir başkasının WhatsApp'ına gelebilirsiniz

Telefon ile bir başkasının WhatsApp hesabına girebilirsiniz

Bilgisayar üzerinden bir başkasının WhatsApp hesabına erişim nasıl sağlanmaktadır?

Bu sistemi sizler için adım adım anlatacağız

1. Adım

WhatsApp web uygulaması nı bir bilgisayar tarayıcısı üzerinden açınız

2. adım

WhatsApp'ına girmek istediğiniz kişinin cep telefonu üzerinden WhatsApp uygulamasını açınız

3. Adım

WhatsApp uygulamasını içerisinde ayarlar bölümüne giriniz. Bu bölüm içerisinde WhatsApp web seçilmesi yer almakta.

4. Adım

WhatsApp web sekmesi içerisinde girdiğinizden sonra cep telefonunuzun kamerası açılmaktır. Bu kamera sayesinde bilgisayarda açılmış olan WhatsApp ekranındaki karekodu okutunuz.

5. Adım

Ulan kodun okutulması ile birlikte kişinin WhatsApp sayfası bilgisayar ekranında yansıyacaktır. Bağlantı kurulması ile birlikte WhatsApp web üzerinden bir başkasına ait WhatsApp konuşmalarını okuyabilir ses kayıtları dinleyebilir fotoğrafları videoları görebilirsiniz.

Telefon aracılığı ile bir başkasının WhatsApp'ına  nasıl girilir?

Telefon üzerinden giriş yapmaya sizlere adım adım anlatacağız bunun için WhatsWeb For Whatscan adlı uygulamayı indirmeniz ile başlayabiliriz.

2.Adım

Bahsedilen uygulamayı telefonunuza indirin ve WhatsApp uygulamasına girmek istediğiniz kişiye cep telefonu üzerinden WhatsApp'ı açınız.

3. Adım

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sırası ile şunları yapınız menüye girip oradan bağlı cihazlara ve oradan da cihaz bağla seçeneğini işaretleyiniz.

4. Adım

Bu seçeneklerin takip edilmesi sonucunda ekrana gelecek bir QR kodu indirilen uygulama sayesinde okutulur.

5. Adım

Uygulama sayesinde kod okutulması ile senkronizasyon işlemi başlatılmış ve tamamlanmıştır. Bu işlem sayesinde uygulama ile bir başka kişinin WhatsApp mesajlarını görsellerini gönderilen seslerini videolarına rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.


Son Güncelleme: 29.10.2021 16:22
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HesapWhatsAppYenilik
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