Eşimin telefonunu kendi telefonuma nasıl yönlendiririm?

Bazı zamanlar telefonlarımızdan kime ait olduğunu bilmediğimiz numaraların aramalarını, mesajlarını görmeye maruz kalabiliyoruz. Başımıza geldiği zaman rahatsız olduğumuz kadar eşimizin başına geldiği zaman da canımız sıkılır. Böyle durumlarda, eşlerimizin nelerle uğraştığını, kimlerin onları rahatsız ettiğini öğrenmek en büyük hakkımızdır. Yalnızca bu gibi durumlar için değil herhangi bir telefon bozulması durumunda, aramalara cevap verebilmek için eşimizin telefonunu kendi telefonumuza yönlendirmek mümkündür. Buna benzer bir durum olarak da kafasını telefondan kaldıramayan, işkolik eşler konusunda çözüm olarak da bu işlemi uygulayabiliriz. Biraz olsun telefonundan başını kaldırabilmesi için, onu bu yükten kurtarmak için bu yöntemi deneyebiliriz.

Yani bunun pek çok sebebi olabildiği gün gibi ortada. Şimdi ise bu sebeplerin ne olduğundansa, bu işlemi nasıl yapabileceğimizi anlatalım.

Başkasının telefonunu kendi telefonuma nasıl yönlendirebilirim?

Yalnızca eşinizin değil herhangi birinin numarasını kendi telefonunuza yönlendirmeniz mümkündür.

Eşinizin telefonu ulaşılabilir durumdayken gelen aramaları kendi telefonunuza yani numaranıza aktarmak isterseniz,

• Öncelikle eşinizin telefonunun arama kısmına girip **61* yazın.

• Tuşladığınız kısmın devamına kendi numaranızı girin.

• Her şey bittikten sonra numaranın sonuna # koyarak arama tuşuna basın.

Başka telefonu kendi telefonuma nasıl yönlendirebilirim?

Yönlendirmek istediğiniz telefon tamamen ulaşılamıyor durumdayken yapacağınız işlem de diğerine benzer bir işlemdir. Şarjı bitmiş, telefon çekmiyorken veya kendi rızası ile kapatılmış telefonlar için yapmanız gereken,

• Telefonun arama bölümüne girerek **62* yazın.

• Son *’a bitişik halde kendi numaranızı girin.

• Sonuna # koyarak arama tuşuna basın.

Eşinizin veya yönlendirmek istediğiniz numaranın meşgul olması halinde yapmanız gereken,

• Telefonun arama kısmına girerek **67* yazın.

• Aynı şekilde bitişik halde kendi numaranızı yazın ve sonuna # koyarak arama tuşuna basın.

Yönlendirmek istediğiniz numaranın telefonu kapalı durumda iken, çekmiyorken ya da meşgul durumdayken, kısacası 3 farklı halde gelen aramaları yönlendirmek isterseniz şunları yapmalısınız,

• Telefonun arama bölümüne girerek **21* yazın. • Telefonun arama bölümüne girerek **21* yazın.

• Kendi numaranızı yazdığınız koda bitişik olarak yazın.

• Sonuna # koyarak arama tuşuna basın.

Kullandığınız operatörün hangisi olduğu fark etmeksizin bu yöntemleri kullanarak numaraları kendi telefonunuza yönlendirebilirsiniz.

Cep telefonu yönlendirme nasıl iptal edilir?

Birinin telefonunu yönlendirebildiğiniz gibi başkaları da sizin telefonunuza gelen aramaları kendi telefonuna yönlendirebilmektedir. Bunun olmasını istemiyorsanız veya kendiniz size kolaylık olması açısından böyle bir yöntem denediyseniz ve artık istemiyorsanız bunu yine aktarmayı yaptığınız telefondan düzeltmeniz gerekmektedir. Öneğin eşinizin telefonuna girip kendi aramalarınızı onun telefonuna yönlendirdiyseniz, bunu iptal edebilmek için yine eşinizin telefonunu kullanmanız gerekmektedir.

Eğer ki bu şekilde bir uygulama yaptıysanız öncelikle eşinizin telefonundan arama kısmına girmeniz gerekiyor. Yönlendirme yapacağınız işlemin başına # işareti koymanız gerekmektedir.

Öneğin #61, #62, #67, #21

Bu şekilde yönlendirme işlemini iptal edebilirsiniz.

Telefon yönlendirme ücretli mi?

Bu işlemi yapabilmek için belirli bir miktar ödemeniz gerekmektedir. Bu kolay görünen işlem ücretsiz değildir. Bu yüzden yapacağınız tüm aramalar için ödemeniz gereken miktar yaklaşık olarak 2,5- 3 TL gibi bit miktardır.

Yani bir günde 4 arama cevaplarsanız ödeyeceğiniz ücret 10- 12 TL kadar olacaktır. Bu ücret ek işlem olarak faturanıza yansımaktadır. Sabit hatlardan yapacağınız işlemler de de aynı ücretlendirme geçerlidir.

Sabit hatlarda telefon yönlendirme işlemi nasıldır?

Vaktinizin çoğunu evde geçiriyorsanız ve ev telefonunu iş ve cep telefonundan daha çok kullanıyorsanız bu işlemi kullanmayı tercih edeceksiniz. Ev telefonu dışında iş yeri gibi diğer sabit hatları da kendi telefonunuza yönlendirmeniz mümkündür. Bu işlemi uygulayabilmek için,

• Ev veya iş yerindeki telefondan *21* tuşlamasını yapın.

• Bu kodlamanın yanına kendi cep telefonu numaranızı girin.

• Numaranın sonuna # ekleyin.

• Arama tuşuna basarak işleminizi halledebilirsiniz.