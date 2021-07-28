Basınç uygulanan yumuşak bileşiklerin çarpıcı şekillerde tepki verdiği görüldü

Yapılan araştırmalar sonucunda yeni bir fenomen keşfedildi. Araştırmacılar uygulama şeklindeki değişikliklerle çok farklı sonuçlar elde ettiğini belirtti. Normal koşullarda görülmesi pek mümkün olmayan bu durumun bilim dünyası adına oldukça önemli olduğu vurgulandı. Uzmanlar farklı yöntemleri kullanarak etkileyici sonuçlar elde edilebileceğini belirtti.

Basınç uygulanan yumuşak bileşikler çarpıcı şekillerde tepki verir. Öneğin Manganez ve sülfürün bileşimi bir elmas örs içine sıkıştırıldığında bambaşka bir dönüşüm geçirir. Moleküler iyonlar üst üste binme sistemi metalik hale gelmek için yeterli seviyeye gelene kadar soldan sağa doğru artmaya devam eder.

Araştırmacılar bu yeni yük transfer mekanizmasının bilim camiası için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Uzmanlar çok kısa bir parametre aralığında kayda değer fiziksel değişimler olduğunu kaydetti.

Ranga Dias “Metaller genellikle metal olarak kalır yani yeniden bir yalıtkana dönüşmezler. Bu malzemenin yalıtkandan metale ve yeniden yalıtkana dönüşmesi oldukça nadir görülür.”şeklinde ifade etti.

Bununla birlikte geçişlerde dar bir basınç değişikliği aralığında direnç ve hacimde eşsiz bir azalma olduğu görüldü. Salamat düşük sıcaklığın metalin geçişten yararlanma şansını arttırdığını vurguladı.

Dias ve Salamat’ın öncülük ettiği çalışmada oda ısısında süper iletkenliğe ulaşmak için yeni standartlar belirlendi. Çalışmanın hedefi metallerin ve diğer malzemelerin sülfitlerle birleştiğinde ve sonrasında bir elmas hücre örsüne preslendiğinde olağanüstü hallerini keşfetmek idi.

Bu yeni fenomenin fizik kitaplarında yer alacağını söyleyen Salamat “diğer elementlerle birleştiğinde kükürtün nasıl tepki verdiğine dair ilginç bir durumun olduğunu ve bunun farklı atılımlara neden olduğunu” belirtti.

Dönme ile basınç, metallerin keskin dönüşümünün temelini oluşturuyor

Dönüşümlerin temel nedeni bunların uygulanma biçimleridir. Dönme durumları, bireysel elektronların basınç uygulamasıyla etkileşime girdiğini gösterir.

Geçiş metalleri ile diğer malzemeler bir elmas örsün içine sıkıştırıldığında tuhaf durumlar ortaya çıkabilir.

Salamat “Elektronlar yalıtkan durumdadır ve elektronlar esasen eşleştirilmemiş yüksek spinli yörüngelerde bulunur. Atomların aktif olarak geri sıçramasına sebep olurlar. Bu da az miktarda olduğundan malzemenin elektrik yüüne karşı daha yüksek bir direnç kazanmasına sebep olur. Fakat basınç uygulandığında elektron orbitalleri birbirlerine yaklaşırlar ve elektron çiftleri bir olarak bağlanmaya başlarlar.”şeklinde açıklıyor.

Bu durum tek tek elektronların malzeme içinde hareketine daha fazla alan açar. Yani basınç 3 gigapaskaldan 0 gigapaskal’a yükselirken direnç 8 büyüklük derecesinde çarpıcı bir şekilde düşer. Bu süper iletkenler için gereken 182-268 GPa’ya kıyasla göreceli bir itmedir.

Dias konu ile ilgili olarak “küçük basınç aralığı dikkate alındığında bu büyüklükte bir direnç düşüşü gerçekten çok büyük olur.” Diye belirtiyor.

Son aşamada bile direnç korunuyor. MnS olduğunda 2 bir yalıtkan haline geliyor çünkü elektronlar düşük dönüş durumunda kalıyor.

Temel bilimde teknolojik ilerleme

Temel bilimde olası uygulamalar henüz keşfedilmemiştir. Bunun yanı sıra Salamat, görece az miktarda basınçla, bir durumdan diğerine geçen metalin oda sıcaklığında faydalı olacağını vurguluyor.

Basinç ve voltajdaki çok küçük bir değişikliğin bir şeyin, bir elektronik durumdan diğerine geçmesine sebep olabileceği mantıksal bir anahtara sahip olunduğu söyleniyor.

Salamat, “flash belleğin daha yeni sürümleri geçiş yapabilir, bu tür malzemeleri kullanarak yeni bir yaklaşım benimseyin.” diyor. Ayrıca bu malzemeyi 300 K kadar itmek için çok sert manevralar yapmanın daha iyi olacağını belirtiyor.

