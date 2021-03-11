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Balıkçıların iphone 12 dolu konteyner sevinci

Denizin ortasında buldukları bir konteyner içinde Iphone 12 bulan balıkçılar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Konteynerin ağzına kadar Iphone 12 dolu olduğunu gören balıkçılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

11 Mart 2021 Perşembe 20:07
Balıkçıların iphone 12 dolu konteyner sevinci
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Balıkçıların denizde buldukları bir konteynerin ağzına kadar Iphone 12 dolu olması ile alakalı görüntüler sosyal medyada viral oldu. Bir fırtına sonucu düştüğü tahmin edilen konteyneri açan balıkçılar karşılarında onlarca Iphone 12 görünce büyük sevinç yaşadı.

Taşımacılık, dünyada karayolu, havayolu, denizyolu gibi farklı kollarda yürütülmektedir.  Firmalar kendilerine en uygun olabilecek ve ürünlerini en rahat taşıyabilecekleri yolu seçmektedir. Firmaların en çok kullandığı yöntemlerden biri de denizyolu taşımacılığıdır. Denizyolu taşımacılığında ürünler konteynere doldurulur ve bu ürün dolu konteynerler gemiye yerleştirilerek gidecekleri yere doğru yola çıkar. Yine böyle bir gemiden kaldığı düşünülen bir konteyner sosyal medyada gündem oldu. Henüz doğruluğu kesinleşmemekle birlikte denizyolu aracılığı ile taşınan bir konteynerin düştüğü tahmin ediliyor. Bir grup balıkçı ise bu konteynere rastlıyor ve olanlar oluyor.

Konteynerin ağzına kadar Iphone12 dolu olduğunu gören balıkçılar şaşkına dönüyorlar. Bu olayların görüldüğü video ise sosyal medyada dilden dile dolanmaya devam ediyor.

Ne zamana ait olduğu bilinmeyen bu videoda, balıkçılar denizde yüzen bir konteynere rastlıyor. Konteynere yaklaştıktan sonra bir noktasının parçalandığını gören balıkçılar içinde Iphone 12 dolu olduğunu görüyor. Balıkçılar gördükleri bu görüntü karşısında sevinç çığlıkları atarak Iphone 12’leri tekneye almaya başlıyorlar. Bu esnada bazı Iphone 12 kutuları ise denize düşüyor.

Çekilen bu videonun gerçekliği ile alakalı henüz kesin bir bilgi yok. Bunun yanı sıra Apple’dan bir açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
ıphone12BalıkçılarKonteyner
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