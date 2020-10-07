Baldur’s Gate serisinin üçüncü oyunu için geri sayım başladı. Oyun severlerin heyecanla beklediği oyun kısa süre içinde satışa sunulacak.
Ünlü rol yapma oyununun üçüncü serisi merakla bekleniyor. Serinin üçüncü oyunu Unutulmuş Diyarlar kurgusunda yer alan Faerun kıtasında geçecek. Oyunun hazırlayıcısı Larian Studios oyunun erken erişimi olabileceğini canlı yayında açıklamıştı.
Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3 fiyatı ne kadar?
Steam ve GOG üzerinden satılacak olan oyunun fiyatı 249 TL olacak.
Baldur’s Gate 3 sistem gereksinimleri
Oyunun için istenen minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit
- İşlemci: Intel i5-4690/ AMD FX 4350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 780/ AMD Radeon R9 280X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
Minimum sistem gereksinimlerinin yanı sıra oyun için en ideal sistem gereksinimleri şu şekilde;
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i7 4770k/ AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/ AMD RX580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
Son Güncelleme: 07.10.2020 18:50