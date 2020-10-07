Baldur’s Gate serisinin üçüncü oyunu için geri sayım başladı. Oyun severlerin heyecanla beklediği oyun kısa süre içinde satışa sunulacak.

Ünlü rol yapma oyununun üçüncü serisi merakla bekleniyor. Serinin üçüncü oyunu Unutulmuş Diyarlar kurgusunda yer alan Faerun kıtasında geçecek. Oyunun hazırlayıcısı Larian Studios oyunun erken erişimi olabileceğini canlı yayında açıklamıştı.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 fiyatı ne kadar?

Serinin il iki oyuncu Bioware tarafından geliştirilmişti. Son oyun ise Larian Studios tarafından hazırlandı. Yapımcının değişmesi oyunda nasıl değişiklerin olacağı konusunda fikir ayrılıklarına yol açsa da erken erişim imkanı herkesi heyecanlandırdı. Serinin yeni oyununun 1 yıl boyunca erken erişime açık olması bekleniyor.

Steam ve GOG üzerinden satılacak olan oyunun fiyatı 249 TL olacak.

Baldur’s Gate 3 sistem gereksinimleri

Oyunun için istenen minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit

İşlemci: Intel i5-4690/ AMD FX 4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780/ AMD Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Minimum sistem gereksinimlerinin yanı sıra oyun için en ideal sistem gereksinimleri şu şekilde;