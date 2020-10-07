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Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri

Oyun severlerin merakla beklediği Baldur’s Gate 3 için geri sayım başladı. Oyunun kısa süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenirken, oyun seveler Baldur’s Gate 3’ün sistem gereksinimlerini araştırıyor.

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:50
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri
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Baldur’s Gate serisinin üçüncü oyunu için geri sayım başladı. Oyun severlerin heyecanla beklediği oyun kısa süre içinde satışa sunulacak.

Ünlü rol yapma oyununun üçüncü serisi merakla bekleniyor. Serinin üçüncü oyunu Unutulmuş Diyarlar kurgusunda yer alan Faerun kıtasında geçecek. Oyunun hazırlayıcısı Larian Studios oyunun erken erişimi olabileceğini canlı yayında açıklamıştı.

Baldur’s Gate 3


Serinin il iki oyuncu Bioware tarafından geliştirilmişti. Son oyun ise Larian Studios tarafından hazırlandı. Yapımcının değişmesi oyunda nasıl değişiklerin olacağı konusunda fikir ayrılıklarına yol açsa da erken erişim imkanı herkesi heyecanlandırdı. Serinin yeni oyununun 1 yıl boyunca erken erişime açık olması bekleniyor.

Baldur’s Gate 3 fiyatı ne kadar?

Steam ve GOG üzerinden satılacak olan oyunun fiyatı 249 TL olacak.

Baldur’s Gate 3 sistem gereksinimleri

Oyunun için istenen minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit
  • İşlemci: Intel i5-4690/ AMD FX 4350
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 780/ AMD Radeon R9 280X
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Minimum sistem gereksinimlerinin yanı sıra oyun için en ideal sistem gereksinimleri şu şekilde;

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i7 4770k/ AMD Ryzen 5 1500X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/ AMD RX580
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 150 GB kullanılabilir alan


Son Güncelleme: 07.10.2020 18:50
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Anahtar Kelimeler:
Badurs Gate 3OyunGame
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