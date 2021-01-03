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Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ile görüşme sağladı. Toplantıda Kovid-19 etkileri ve yatırımlar, teşvikler gibi Türkiye’nin otomobili hakkında üretim ve tedariki konusunda konuşmalar sağlandı.

03 Ocak 2021 Pazar 23:53
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
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Bakan Varank Türk Otomobil üretiminin 2020 sonunda üretim bandından ineceğini söyleyerek açıklanan tarihle ilgili herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtti. Türk otomobillerin son derece beğeni gördüğünü ifade eden Varank: “Araba konusu herkesi ilgilendirdiği için bir sahiplenme var. Eleştiriler de var, 'Global firmalarla çalışıyorsunuz. Parçaların bir kısmını yurt dışından alacaksınız, bu nasıl yerli otomobil?' sorularını alan Varank mühendisliği kendi vatandaşlarımızdan yapıldığını açıklayarak dünya otomotiv hızlı bir şekilde değiştiğini söyledi.

 

2022’nin sonunda üretilen araçlar banttan indiğinde tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olacağını belirten Başkan Varank sözlerine araçlar üretimden çıkar çıkmaz ilk Büyükelçilerine göndereceğini söyledi.  Bunun hayalini kuran Varank: “Büyükelçilerimiz gururla o ülkelerde o araçlara binsinler, ülkelerin caddelerinde bizim otomobilimizle gezsinler, tüm dünyaya bunu göstersinler, böyle bir hayalim var. Bunu da başarabilirsek hoş bir şey olur diye düşünüyorum." dedi.





Son Güncelleme: 03.01.2021 23:53
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Anahtar Kelimeler:
TOGGYerli OtomobilMustafa Varank
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