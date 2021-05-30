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Bakan Varank açıkladı! Teknoloji devi TCL artık Türkiye’de üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kısa süre önce Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL Tekirdağ’da akıllı telefon üretimine başladığı açıklandı. Global markalara çağrıda bulunan Varank, “Sadece Türkiye pazarını değil, Türkiye'den ihracatı da düşünün. Yerli tedarikçileri artırarak verimli üretin, maliyetleri düşürün" dedi.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:08
Bakan Varank açıkladı! Teknoloji devi TCL artık Türkiye’de üretilecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ ilinde TCL markasının üretimine başlanacağını açıkladı.  Arçelik ile güçlerini birleştiren dev marka Tekirdağ’da akıllı telefon üretimine başlayacak. Müjdeli haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı verirken Varank konu hakkında şu sözlere değindi. Varank, “Sadece Türkiye pazarını değil, Türkiye'den ihracatı da düşünün. Yerli tedarikçileri artırarak verimli üretin, maliyetleri düşürün." dedi.

TCL hızla büyürken Türkiye markaya olan ilgisi devam etmekte. Uzak Doğu ülkelerinde oldukça beğenilen marka Arçelik ile güçlerini birleştirmesi ardından teknoloji gündemine bomba gibi oturdu.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine kurulan üretimde Başkan yeni tesisi ziyaret ederken çok sayıda TCL başkanları katıldı.

Üretim bandından inen telefonları inceleyen Bakan, üretim kapasitesinin 1 milyona çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Çin markası TCL ülke için önemli bir teknoloji markası olurken televizyonları oldukça üretim pazarında güçlü olduğu görüldü.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTCL MarkasıArçelikTekirdağ TCL
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