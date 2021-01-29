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Bahis sitelerinden gelen spam SMS mesajlar nasıl engellenir?

Bahis sitelerine kayıt olan veya olmayan pek çok vatandaşın şikayeti bahis şirketleri tarafından gönderilen SMS'lerdir. Vatandaşlar, bahis sitelerinden gelen mesajlar nasıl engellenir? sorularını araştırmaktadır.

29 Ocak 2021 Cuma 17:23
Bahis sitelerinden gelen spam SMS mesajlar nasıl engellenir?
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Daha öncesinde bahis sitelerine kayıt yaptıran ancak artık bahis oynamayan kişiler kayıt olmadığı ve bilmediği siteler tarafından gönderilen mesajlardan rahatsız olmaktadır. Pek çok kişi bahis siteleri tarafından gönderilen mesajların nasıl engelleneceğini araştırmaya başladı. Bahis sitelerine yapılan kayıtlar sonrasında güvenliği az olan sayfalar diğer siteler ile telefon numarası paylaşabildiği gibi aynı zamanda firmalar sözleşme anlaşmaları ile yeni ve eski üyelerin telefon numaralarını diğer sitelere gönderebilmektedir. Ülkemizde çok yaşanan bir durum olmasa bile siteler arası rekabet nedeniyle bazı firmalar rakiplerinin üyelerinin bilgilerini çalabilmektedir.

Bahis siteleri telefon numaralarını nerede buluyor?

Bahis siteleri telefon numaralarını alışveriş yapılan ve daha önceden başka bahis sitelerine kayıt olan kişilerin numaralarını bulabilmektedir.

Pek çok intenet sitesinde kullanıcılara sunulan ancak kimsenin okumadığı sözleşmelerde telefon numarası ve mail adreslerinin başka sitelerle paylaşılacağı belirtiliyor. Öte yandan bahis siteleri başka bahis sitelerine kayıt olan kişilerin telefon bilgilerini çalabilmektedir. Güvenlik konusunda eksik olan bahis sitelerinde yaşanan bu olayların yaşanmaması için telefon numarasının paylaşıldığı yerlerin güvenli ve diğer siteler ile paylaşılmayacağını garanti eden siteler olması gerekiyor.

Bahis sitelerinden gelen mesajlar nasıl engellenir?

Kısa mesaj sistemi üzerinde yapılan düzenlemeler sonrasında reklam içerikli ve rahatsız edici mesajların sonuna kurumların kodlarının yazılması gerekiyor.

Bahis sitelerinden mesaj alan kişiler ise telefonun kısa mesaj ayaları üzerinden bu kodu engelleyerek mesaj almamayı aktif edebiliyorlar.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yaptığı düzenlemeler ile bahis sitelerinin mesajlarının sonuna B004, B005 kodlarını koyuyor. Bu kodlar engellendiği takdirde mesaj gönderimleri son buluyor.

SMS alımını iptal etmek için;

  • SMS sonunda B ile başlayan kodu aklınızda tutun ya da bir yere not edin.
  • Ardından akıllı cihazınızın sms bölümünün hemen sağ üstündeki Daha fazla seçeneğine veya üç noktaya, daha sonra Ayarlar menüsüne tıklayın.
  • Mesaj ayarlarına tıklayıp, mesajları engelle seçeneğine tıklayın.
  • Engelleme seçeneğini tıkladığınızda karşınıza çıkan farklı seçenekler arasından ‘ifadeleri engelle’ seçeneğine tıklayın.
  • B ile başlayan kurum kodunu yazarak, engelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bu yöntem ile yalnızca android işletim sistemine sahip telefonunuza gelen istenmeyen mesajları engelleyebilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki kurum kodu yazıldığında sadece o kuruma ait mesajların alımları iptal ediliyor. Başka kurumlardan gelen mesajların alımlarında herhangi bir sorun olmuyor. Farklı yollar ile reklam ve tanıtım mesajları engellemesi yapılabilmektedir. Bunlar sırası ile SMS ile engelleme, müşteri hizmetleri ile reklam engelleme ve uygulamalar üzerinden mesaj engellemedir.

Eğer sürekli farklı kodlarda SMS’ler alıyorsanız her mesajın altında yer alan kodu not ederek engelleme işlemi yapmanız gerekecektir.

Öte yandan sadece kod ile değil Android işletim sistemine sahip olan telefonlarda yer alan kısa mesaj filtreleme seçenekleri ile de mesaj alımı engellenebilir. Bunu yapabilmek için gelen kısa mesajlarda yer alan benzer tabirlerin engellenecek kelimeler bölümüne yazılması yeterli olacaktır.

Bahis sitesi mesaj engelleme Iphone

Iphone telefonlarda mesaj engelleme ve filtreleme özelliği olmadığı için yalnızca kısa mesaj gönderen telefon numarası engellenebilmektedir. Bunu yapabilmek için kısa mesaja giriş yapıldıktan sonra ayarlar seçeneğine tıklanmalı ve gönderen numara engellenmelidir.

AppStore üzerinde bulunan bazı uygulamalar SMS engelleme konusunda yardımcıdır. AppStore üzerinden en fazla indirilen ve yüksek puan alan SMS engelleme uygulaması ise VeroSMS’tir.

VeroSMS’te bahis sitelerinin gönderdiği mesajları engellemek için;

  • VeroSMS uygulamasını Apple Store üzerinden cihazınıza indirin.
  • Ardından uygulamaya girin ve uygulamadaki Blocklist menüsüne tıklayın.
  • Engelleme listesine engellemek istediğiniz bahisle ilgili kelimeleri girin. Öneğin; bahis, gazino, canlı bahis, bet vb.
  • Daha sonra telefonunuzdan sırasıyla Ayarlar-Mesajlar-Bilinmeyen ve İstenmeyen seçeneklerini tıklayıp, VeroSMS uygulamasını aktif edin.

Bu uygulamalara ek olarak aynı zamanda operatörlerde bu konularda müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Türk Telekom bahis sitesi mesajları engelleme

Telefonunuza gönderilen reklam içeriklerinden rahatsızsanız yapılması gereken bazı yöntemler vardır. Buna göre Türk Telekom kullanıcıları IPTAL REKLAM yazarak 7662’ye SMS gönderdikten sonra reklam içerikli mesajların tamamı hat tarafından engellenecektir.

Türkcell bahis sitesi mesaj engelleme

Türkcell müşterileri için SMS göndermek veya müşteri hizmetlerini aramalarını sağlamak yerine reklam engelleme işlemini Online İşlemler menüsü üzerinden gerçekleştiriyor. İşlemi yapabilmek için;

İşlem merkezine giriş yapıldıktan sonra hesap ayarları seçeneği üzerinden SMS ayarlarının açılması gerekmektedir. Açılan sayfa üzerinde yer alan Tanıtım Mesajlarını devre dışı bırak işaretlendikten sonra reklam mesajları gönderimi hat tarafından engellenecektir.

Vodafone bahis sitesi mesajları engelleme

Vodafone kullanıcıları ise gönderilen reklam içeriklerinin engellenebilmesi için müşteri hizmetlerini aramalıdır. Vodafone müşteri numarası olan 444 0 542 arandığında operatör yardımı ile reklam mesajlarının alımı engellenebilir.



Son Güncelleme: 29.01.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
Bahis SitesiSpamMesajSMSEngelleme
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