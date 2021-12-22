Günlük hayattaki yoğunluğu nedeniyle genellikle akşam eve yorgun gelen babalar için en keyifli aktivite şüphesiz rahat koltuklarına uzanarak televizyon seyretmektir. Koltuğun rahat ve sağlıklı olması her babanın öncelik verdiği konular arasında bulunmaktadır. Peki babaları rahat ettirecek en iyi 10 koltuk modeli hangileridir?

En İyi 10 Koltuk Modeli Hangileri?

Babaların sağlığı ve rahatı için bir koltuğun kaliteli olması çok önemlidir. İşte en iyi 10 koltuk modeli:

- Galore Goods Kapitoneli Lüks Sallanır Baba Koltuğu

- Asedia Teksas Natürel – Frida Döşemeli Sallanan Baba Koltuğu

- Niron Yatak Multi Fonksiyonel Sallanan Dönen Ve Yatan Baba Koltuğu

- Nobel Baba Koltuğu

- Asedia Teksas Miskin Ceviz – Mavi Sallanan Baba Koltuğu

- Vavonni Sallanan Baba Koltuğu

- Genova Home Bella Puf Olabilen Baba Koltuğu

- Niron Comfort Fonksiyonel Tekli Baba Koltuğu

- Bellona Brenda Baba Koltuğu

- Adore Easy Relax Tv Ve Dinlenme Baba Koltuğu

Galore Goods Kapitoneli Lüks Sallanır Baba Koltuğu

En iyi koltuk modelleri arasında yer alan Galore Goods koltuk modeli, kumaşının silinebilmesi ve sallanma özelliği ile konfor anlamında oldukça iddialı. Şık görünüşüyle bulunduğu evi de güzel gösteren bu koltuk modelinde ahşap bir iskelet yapısı bulunmaktadır.

Asedia Teksas Naturel-Frida Döşemeli Baba Koltuğu

Bu koltuğun sahip olduğu dirençli kumaş, estetik dış yüzeyi ve rahatlığı temel alan iskelet özelliği sayesinde babalar artık daha keyifli bir şekilde televizyon seyredebilecek.

Niron Yatak Multi Fonksiyonel Sallanan Dönen ve Yatan Baba Koltuğu

Nobel Baba Koltuk Modeli

Adından da anlaşılacağı üzere 360 derecelik bir dönme özelliğine sahip olan bu koltuk modelinde metal bir iskelet yapısı bulunmaktadır. Ayrıca şık tasarımı ve yatma özelliği sayesinde mükemmel bir rahatlık deneyimini alıcılarına vaat etmektedir.

Sallanan koltuklardan bir tanesi olan Nobel baba koltuk modelinde 6 farklı renk seçeneğinin bulunması da babaların bu koltuğa karşı ilgilerini kabartan özelliklerden bir tanesidir. Tek olumsuz özelliği ise koltuğun kumaşının kolay leke tutmasıdır.

Asedia Teksas Miskin Ceviz-Mavi Sallanan Baba Koltuğu Modeli

En çok tercih edilen koltuklar arasında yer alan bu koltuk modeli rahatlık ve konfor anlamında iddiasını göstermektedir. Ceviz ağacından yapılan iskeleti ve kumaşının yıkanabilmesi sayesinde koltuğun ilgi çekiciliği de artmaktadır.

Vavonni Sallanan Baba Koltuğu Modeli

Sökülebilir bir kumaşa sahip olması sayesinde diğer koltuk modellerinden farklı olduğunu gösteren Vavonni koltuk modeli, ahşap bir iskelete sahiptir. Ayrıca sökülebilen kumaşı kolay kolay leke tutmaz bir yapıdadır.

Genova Home Bella Puf Olabilen Baba Koltuğu Modeli

Bu koltuk modelinde açılıp kapanabilme özelliği bulunmaktadır. Tercih edildiği takdirde bir pufa da çevrilebilen bu koltuk modeli insan vücuduna en uygun koltuk modellerinden bir tanesidir. Tek olumsuz yanı ise sallanma özelliğine sahip olmamasıdır.

Niron Comfort Fonksiyonel Baba Koltuğu Modeli

Kaliteli kumaşı sayesinde koltuk sektöründe ön plana çıkan Niron markası, bu koltuğunda da kaliteye ve konfora oldukça önem verdiğini göstermiştir. Yırtılmalara, lekelere ve yıpranmalara karşı oldukça dirençli olan bu koltuk modelinde metal bir iskelet yapısı bulunmaktadır.

Bellona Brenda Baba Koltuğu Modeli

Türkiye’nin önemli mobilya markalarından birisi olan Bellona, babaları da unutmayarak tasarladığı Brenda modelinde dayanıklılığı ve konforu ön planda tutmuştur. Vücudu tamamen kaplayan yapısı ve sökülüp takılabilme özelliği sayesinde babaları oldukça cezbeden koltuk modelleri arasında gösterilmektedir. Metal bir iskelet yapısı bulunan bu koltuk modelinin kumaşı ise deridendir.

Adore Easy Relax Baba Koltuğu Modeli

Adone Easy Relax baba koltuğu modelinde göze çarpan ilk detay koltuğun şık dış görünüşüdür. Estetiğe önem veren kişileri hiç üzmeyecek olan bu koltuk modelinin modeli tamamen pamuktan üretilmiştir. Ayrıca çam ağacı iskelet yapısına sahip olan nadir koltuk modelleri arasında yer alması da bu koltuk modelini oldukça dikkat çekici yapmaktadır. Fakat kumaşının yıkabilir olmaması bu koltuğun çekiciliğini birazcık olumsuz etkilemektedir.