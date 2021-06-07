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Ay’da kurulacak ilk kolonilerin nasıl görüneceği açıklandı

NASA, uzun süredir üzerinde çalıştığı Ay’da koloni kurma projesi Artemis’in detaylarını açıkladı. Projenin ilk adımı olarak 2024’te Ay’a iki astronot yollanacak.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:27
Ay’da kurulacak ilk kolonilerin nasıl görüneceği açıklandı
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Avrupa Uzay Ajansı, gelecek senelerde Ay’da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl görüneceğini gösteren ‘’Dünyanın Ötesinde Yaşam’’ adlı kısa filmini 17. Uluslararası Biennale Mimarı Sergisinde sergiledi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun yıllardır Ay’da koloni kurulmasını amaçlayan ‘’Artemis’’ projesi kapsamında yer alan Ay’daki kolonilerin nasıl görüneceği konusunda bu sergiyle beraber bir fikir oluştuğunu belirtti. Eski NASA astronotu Jeffrey Hoffman’ın destek verdiği kısa filmde, Ay’da insanların nasıl yaşayacağı, Ay’ın yakından çekilmiş görüntüleri gösterildi.

Söz konusu kolonilerin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan kontrol edilebileceği belirtildi. Ayrıca filmde yer alan yapıların astronotlar tarafından da kolayca kullanılabileceği vurgulandı.

NASA’nın Artemis projesinin ilk adımı olarak 2024 yılında Ay’a iki astronot yollanacak.


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
NasaAy Kolonisi
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