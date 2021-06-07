Ay’da kurulacak ilk kolonilerin nasıl görüneceği açıklandı

Avrupa Uzay Ajansı, gelecek senelerde Ay’da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl görüneceğini gösteren ‘’Dünyanın Ötesinde Yaşam’’ adlı kısa filmini 17. Uluslararası Biennale Mimarı Sergisinde sergiledi.
Söz konusu kolonilerin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan kontrol edilebileceği belirtildi. Ayrıca filmde yer alan yapıların astronotlar tarafından da kolayca kullanılabileceği vurgulandı.
NASA’nın Artemis projesinin ilk adımı olarak 2024 yılında Ay’a iki astronot yollanacak.
Son Güncelleme: 07.06.2021 20:27