Konami’nin geliştirdiği PES serisiyle rekabet eden EA Sports, son çıkardığı oyunu FIFA 21 ile beğenileri üzerine topladı. GfK Entertainment’in yayınladığı raporda FIFA 21, Avrupa’da 2020 senesinde en çok satan oyun olarak birinci sırada yer aldı.

Almanya, İngiltere ve İtalya gibi nüfusu kalabalık olan ülkelerde birinci sırada yer alan FIFA 21, Rusya ve Fransa’da aynı başarıyı gösteremedi. Rusaya’da birinci sırayı The Last of Us Part 2 kaptırırken Fransa’da Animal Crossing: New Horizons birinci sırada yer aldı.

FIFA serisi daha önce 2017, 2018 ve 2019 senelerinde Avrupa’da birinci sırada yer almıştı.