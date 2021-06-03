AVM girişlerindeki HES kodu sorgulama sistemi değişti!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması içerisinde yer alan ve kişi bilgilerinin durumunu gösteren kodun sorgulanmasına ilişkin yeni bir sistem geliştirildi. Özellikle AVM girişleri sırasında oluşan kalabalık ve yoğunluğun temastan da uzaklaştırmak adın artırılmış gerçeklik gözlükleri kullanılmaya başlanıldı.

Türkiye genelinde yaklaşık 90 AVM'de faaliyet gösteren Securitas güvenlik şirketinin kullandığı yeni sistem şimdilik İstanbul'da 4 büyük AVM'de bulunuyor. Görevlinin şapkasının üzerine yerleştirilerek kullanılan gözlüğün ziyaretçilerin HES kodunu okuyor ve vatandaşların riskli ya da risksiz durumda olduklarını gösteriyor.

GÖREVLİYE RAHATLIK VE SERBESTLİK SAĞLIYOR

Yeni sisteme ilişkin bilgiler veren Securitas'ın lideri Barış Yelman, söz konusu ürünün giyilebilir olmasının görevlinin ellerini daha rahat kullanmasına ve görevli arkadaşlara hareket serbestliliği sunduğunu söyledi. Daha hızlı hareket olanağı sağlayan cihazın aynı zamanda girişlerde oluşabilecek olan yoğunluğu da azaltabileceğini belirten Yelman, termal kamera sistemiyle de ateş ölçümlerinin yapıldığını ifade etti.