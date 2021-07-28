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Audi, YouTuber’ların RS6 Press aracını kullanış şekillerinden rahatsız oldu

Misha Schrodin, Nürburgring’in Almanya’nın selden etkilenen bölgeleri adına bir yardım mekanına dönüşmesinin ardından RS6 kullanarak bu bölgede mahsur kalan kişileri kurtarmayı amaçladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:44
Audi, YouTuber’ların RS6 Press aracını kullanış şekillerinden rahatsız oldu
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Almanya’nın çeşitli bölgelerinde görülen sel etkisini göstermeye devam etmekte. Bu sırada Nürburgring, selden etkilenmekte olan bölgeler adına bir yardım mekanına dönüşmekte. Misha Schrodin, Audi RS6 kullanarak bu bölgelerde mahsur kalan kişilere yardımda bulundu. Selin etkin olduğu bölgelerde yaşayan insanlara iki hafta süresince yardımda bulunan Misha, Audi RS6’nın birçok gönüllü, malzeme ve gerekli ekipmanları taşımak adına kullanıldığını aktardı.

Audi RS6’in sel sırasında en zorlu ortamlarda bile ilerleyebildiğinin altını çizen MS Misha, YouTube kanalı üzerinden paylaşmış olduğu videolar ile birlikte RS6’nın gücünü kanıtladı. Misha’nın paylaşmış olduğu videolarla ve RS6’nın kullanım şeklinden rahatsız olan Audi, Misha’ya teslim etmiş oldukları test aracının esas kullanım amacının bu olmadığını ve aracı kusursuz bir durumda geri iade etmesini beklediklerini dile getirdi. 

Audi’nin açıklamalarının ardından Misha, Audi’den özür dileyerek gelecekte daha dikkatli olacağını dile getirdi. Audi’nin Almanya’da gerçekleşen seller sırasında mağdurlara yardımda bulunan bir bağış kampanyasının içerisinde olduğunu unutmamak gerek. Aynı zamanda Audi, 10 Eylül’de bağış toplama kampanyasının sona ermesinin ardından çalışanlarının yapmış olduğu bağışları altı haneli bir miktara çıkaracağı konusunda söz verdi.


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:44
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAudiSelRS6
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