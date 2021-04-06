Audi Q3 2021 Türkiye satış fiyatları ve özellikleri

Yeni model araçlar Nisan ayıyla birlikte Türkiye’ye giriş yaptı. Bu yılın iddialı araçlarından biri Audi Q3 ‘de Nisan ayında Türkiye’ye giren araçlardan birisidir.

İki farklı versiyonu Türkiye’ye gelen modelde tek motor seçeneği bulunmaktadır. Fiyat olarak yüksek fiyatlı araçlara göre biraz daha uygun gözükmektedir.

2021 model Audi Q3

Türkiye’ye gelen Audi Q3 ,Sportback ve temel model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu serilerde yer alan motor 35 Turbo FSI serisidir.

150 beygirlik motorla birlikte S Tronic seçeneği bulunmaktadır. Araç içerisinde S Line donanım ve Advanced donanım seçenekleri de bulunmaktadır. Bu donanımlarda fiyatlar da pek değişmektedir. Giriş modelinde 638.149 TL olarak satış fiyatı bulunmaktadır. Bu fiyat sektöre göre uygun gözükmektedir.

İkinci seçenek ise S Line versiyonudur. Bu versiyonun fiyatı da 659.814 TL olarak satışa çıktı. En yüksek fiyatlı model Sportback modeli olarak açıklandı. Bu modelin ücreti 689.337 TL olarak açıklandı.