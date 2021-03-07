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Atılan Tweet'leri geri alarak düzenlemek artık mümkün olacak!

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip platformlardan biri olan Twitter, atılan Tweet'leri geri alarak düzenlemeyi öngören bir özellik üzerinde çalışıyor.

07 Mart 2021 Pazar 21:53
Atılan Tweet'leri geri alarak düzenlemek artık mümkün olacak!
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Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların en çok talep ettikleri birözelliği geliştirme çalışması içerisine girdi. Twitter, paylaşım yapılan Tweet'lerde görülen hataların kısa sürede geri alarak düzenleme yapılabilme özelliğini test etmeye başladı. Bu özelliğin kimi kullanıcılara göre pratik bulunurken kimilerine göre de silmekten farkı olmadığı yönünde.

2020 yılından yapılan bir güncellemeyle paylaşılan Tweet'leri sadece istenilen kişilerin tarafından yanıtlanabilir hale getirilmesinin ardında sesli Tweet'ler atabilme özelliği de getirilmişti. Twitter kullanıcıları paylaşılan hatalı bir Tweet'in silmesi yönünde talepte bulunmalarına karşılık yeni bir özellik getiren platform yeni özelliğin test aşamasında olduğunu duyurdu. Fakat, yeni özellikte Facebook ya da Instagram'daki metni düzenleme imkanı olmayacak.  

Henüz test çalışmasında olan söz konusu özellikte Tweet'in paylaşımın yapılmasından birkaç saniye süresince ekranda Tweet'i geri almanıza imkan sağlayan bir buton görünecek. Butona tıklamanız halinde ise Tweet'inizde düzenleme yapabilme şeklinde hazır hale getirilecek.  Böylelikle yazı hatası olduğunu düşündüğünüz Tweet'iniz yeniden hatasız bir şekilde paylaşılmış olacak.



Son Güncelleme: 07.03.2021 21:53
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Anahtar Kelimeler:
TwitterGeri Alma özelliğiTweet Düzenleme özelliği
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