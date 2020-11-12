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Assassin's Creed Valhalla: Yetenek Ağacı nedir?

Assassin’s Creed Valhala oyuncu iki gün önce oyun severlere sunuldu. Oyunun içerisindeki Yetenek Ağacının işlevi ise merak konusu oldu. Oyun severler Assassin’s Creed Valhala: Yetenek Ağacı nedir sorusunu araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:18
Assassin's Creed Valhalla: Yetenek Ağacı nedir?
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Oyun severlerin merakla beklediği Assassin’s Creed Valhala oyunu çok beğenildi. İki gün önce kullanıcılara sunulan oyunda birçok yenilik yer alıyor. Bu yeniliklerden biri de yetenek ağacı oldu. Yetenek ağacının içerisinde ana yetenekler yer alıyor ve bu yetenekler oyun içerisinde oyunculara kolaylık sağlıyor.

Yetenek Ağacı ile ilgili detaylar

Yetenek ağacının içerisinde 3 farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemler Ayı, Kuzgun ve Kurt olarak ayrılmıştır. Ayı dalı yakın dövüş, Kuzgun dalı suikast ve Kurt dalı ise menzilli saldırılar üzerine geliştirilmiştir. Bu yeteneklerin içerisindeki simgeler oyunculara ana yetenekler kazandırıyor ve oyun içerisinde avantaj sağlıyor. Ana yeteneklerin oyuna etkileri ve yardımcı simgelerinin anlamları ise şu şekildedir;

Ayı Dalı

Stomp: Düşmanınız yere düştüğünde üzerinde belirtilen tuşa basarak vücudunu ezdiğiniz bir hareket yapmanızı sağlıyor.

Dual Swap: Elinizde bulunan silahların yerlerini değiştirebildiğiniz bir özellik.

Perfect Attack: Bir sonraki vuruşta daha fazla hasar vermek için atanan tuşa basmanız yeterli oluyor.

Parry Damage: Başarılı bir Parry yaptığınızda düşmanınıza daha fazla hasar verebiliyorsunuz.

Berserker’s Mettle: Kısmen doldurulmuş bir adrenalin slotu düşmanın ilk saldırısından etkilenmez.

Light Bow Combo: Hafif Yay ile art arda yapılan atışlar ekstradan hasar verir.

Warrior Takedown: Sizi fark etmeyen bir düşmana normal bir şekilde vurduğunuzda, çevredeki tüm düşmanları uyarır ama uyarılan her düşman adrenalinizi doldurur.

Adrenaline Fiend: 1 veya daha fazla adrenalin slotu dolduğunda, hasar artışı kazanırsınız. Dolan her slot için bu hasar artar.

Heavy Dual Wield: Ağır silahları iki elinize birden alabilmenizi sağlar.

Terror: Sersemletici bir bitirişten sonra zayıf düşmanlar korkarak gizlenir.

Battlefield Cremation: Yanarak öldürdüğünüz düşmanlar yanmaya devam edecek ve çevresindeki düşmanlar da bu alevden etkilenecek.

Sprint Bash: Koşarken kırılabilir nesnelerin içinden geçebilir ve düşmanlara çarparak yere serebilirsiniz.

Arrow Volley: Dayanıklılığa mâl olan Hafif Yay ile belirtilen tuşa basarak Eivor’un elindeki tüm okları tek seferde fırlatın.

Kuzgun Dalı

Backstab: Doğrudan bir düşmanın sırtına darbe indirmek savunma hasarının artmasına ve düşmanların sendelemesine neden olur.

Brush with Death: Bir saldırıdan kaçmak bir süreliğine zamanı yavaşlatır.

Guided Arrow: Belirlenen tuşa basarak fırlatılan oku yönetmenizi sağlar.

Advanced Assassination: Yüksek seviyeli düşmanlara suikast yapmanızı sağlar.


Predator Bow Combo: Predator Bow ile art arda yapılan atışlar ekstradan hasar verir.

Explosive Corpse: Öldürdüğünüz bir düşmanın vücudunu bubi tuzağına çevirebilirsiniz. Vücudun yakınında belirtilen tuşa basarak vücudu patlayıcı yüklü bir hale getirebilirsiniz.

Chain Assassination: Başarılı bir suikastın ardından yakındaki diğer düşmana balta fırlatmanızı sağlar.

Breakfall: Eivor tehlikeli bir yükseklikten düştükten sonra yuvarlanarak alınan hasarı azaltır.

Counter Roll: Düşmanın yaptığı engellenemez saldırıdan hemen sonra kaçınmak düşmanın sırtının üstünden yuvarlanarak arkasına geçmenizi sağlar.

Miasma: Zehirli saldırılardan ölen düşmanlar etraflarına zehirli bir sis yayarak diğer düşmanların da zehirlenmesini sağlar.

Assassin’s Cantrip: Başarılı bir parry’den sonra belirlenen tuşa basarak ayağınızın dibine bir sis bombası atmanızı sağlar.

Auto Loot: Gizli veya yakın dövüş ile öldürülen düşmanların üstündekileri otomatik olarak almanızı sağlar.

Missile Reversal: Size atılan silahları parry yaparak tutun ve düşmana geri fırlatın.

Kurt Dalı

Stealth Recon: Fark edilmediyseniz ve Eivor çöküyorsa düşmanları otomatik olarak fark edebiliyorsunuz.

Sprint Attack: Koşarak bir düşmana vurduğunuzda bu yeteneği kullanarak güçlü bir saldırı yapabiliyorsunuz.

Bow to Melee Link: Yakın dövüş ve menzilli saldırılar arasında gidip gelmek kısa süreli ekstra hasar verir.

Emergency Aim: Fark edildiğinizde yayla nişan alma tuşuna basarsanız sizi fark eden düşmana otomatik olarak kilitlenebileceksiniz.

Last Chance Healing: Sağlığınız kritik seviyeye düştüğünde zaman yavaşlar, bu durumda kaçabilir ya da iyileşebilirsiniz.

Battleground Bolt: Yerdeki herhangi bir silahı alarak yakındaki bir düşmana otomatik olarak atmanızı sağlar.

Stealth Adrenaline: Yasak bir bölgede sandık yağmalayarak veya yankesicilik yaparak adrenalin kazanabilirsiniz.

Hunter Bow Combo: Hunter Bow’da ilk fırlattığınız ok’tan sonra Yayı çekmek daha hızlı oluyor.

Grit: Düşmanın engellenemez saldırısının eksilttiği can miktarını o düşmana vurarak tekrardan kazanabilirsiniz.

Charged Shot: Belirlenen tuşa basarak iki adet güçlü ok fırlatıyorsunuz. Bu saldırı iptal edilemiyor.

Bow Stun Finisher: Sersemlemiş bir düşmana belirlenen tuşa basarak yay ile bitirici vuruş yapabilirsiniz.

Arrow Reinforcement: Fırlattığınız oklar asla kırılmaz ve düşmanlardan toplanabilir.



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:18
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Anahtar Kelimeler:
OyunAssassinsYetenek Ağacı
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