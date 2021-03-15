Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ile neler değişecek?

Ubisoft’un yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla yeni güncelleme almaya devam ediyor. Son olarak Yule Season güncellemesiyle çok sayıda içerik oyuna eklendi. Bu içeriklerden biri de River Raids adlı görev oldu.

Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi yarın geliyor

Oyunun yöneticileri yeni içeriklerin geleceğini de duyurdu. Oyuncular ek olarak gelecek yeni içerikleri de sabırsızlıkla bekliyor. Oyuncuların merakla beklediği Wrath of the Druids genişleme paketinin ise ilkbaharda ekleneceği bildirildi.

Oyun severlerin merakla beklediği Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi yarın ekleniyor. Yeni güncellemeyle birlikte Transmog adlı bir içerik oyuna eklenecek. Bu içerikle birlikte oyuncular istedikleri ekipmanı başka bir görünüme çevirebilecek. Söz konusu özellik daha önce World of Warcraft, Immortal Fenyx Rising gibi oyunlarda bulunuyor.

Bu özelliğin asıl amacı silah ve zırh istatistiklerini değiştirmeden onların görünümünü değiştirmektir. Yeni yetenekle birlikte Raven’s Loot ile Synin menzilli silahlar ile öldürülen düşmanlar oyuncunun yerini yağmalamayacak. Güncelleme 18 Mart tarihinde başlayacak ve 8 Nisan tarihine dek devam edecek.