Assasins Creed Valhalla minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ne? AC: Valhalla sistem gereksinimleri belli oldu

Assassin’s Creed: Valhallla oyunu Kasın ayında çıkacak. 10 Kasım’da çıkması planlanan oyunun sistem gereksinimleri yayınlandı. Oyunun nasıl oynanacağına dair bir video da yayınlandı.

AC’de erkek veya kadın karakterin seçilebileceği kesinleşti. Oyun için gerekli olan gereksinimleri Ubisoft açıkladı.

AC: Valhalla’yı 1080p, düşük ayar ve 30 FPS’de oynayabilmeniz için:

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz / Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz

Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 gigabyte / Nvidia GeForce GTX 960 4 gigabyte

RAM: 8 gigabyte

Depolama: 50 gigabyte

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit

AC: Valhalla’yı 1080p, yüksek ayar ve 30 FPS’de oynayabilmeniz için:

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 GHz / Intel i7 – 4790 – 3.6 GH

Ekran Kartı: AMD RX 570 – 6 gigabyte / Nvidia GeForce GTX 1060 – 6 gigabyte

RAM: 8 gigabyte

Depolama: 50 gigabyte

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit

AC: Valhalla’yı 1080p, yüksek ayar ve 60 FPS’de oynayabilmeniz için:

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 GHz / Intel i7 – 6700 – 3.4 GHz

Ekran Kartı: AMD Vega 64 – 8 gigabyte / Nvidia GeForce GTX 1080 – 8 gigabyte

RAM: 8 gigabyte

Depolama: 50 gigabyte

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit