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Assasins Creed Valhalla minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ne? AC: Valhalla sistem gereksinimleri belli oldu

Kasım ayında çıkması beklenen Assassin's Creed: Valhalla hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Oyunun farklı performans ayarların oynanması için hangi gereksinimlere ihtiyaç duyduğu duyuruldu. Haberimizden oyundan hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 17:30
Assasins Creed Valhalla minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ne? AC: Valhalla sistem gereksinimleri belli oldu
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Assassin’s Creed: Valhallla oyunu Kasın ayında çıkacak. 10 Kasım’da çıkması planlanan oyunun sistem gereksinimleri yayınlandı. Oyunun nasıl oynanacağına dair bir video da yayınlandı. 

AC’de erkek veya kadın karakterin seçilebileceği kesinleşti. Oyun için gerekli olan gereksinimleri Ubisoft açıkladı. 

 

AC: Valhalla’yı 1080p, düşük ayar ve 30 FPS’de oynayabilmeniz için: 

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz / Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz 

Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 gigabyte / Nvidia GeForce GTX 960 4 gigabyte 

RAM: 8 gigabyte 

Depolama: 50 gigabyte

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit 

AC: Valhalla’yı 1080p, yüksek ayar ve 30 FPS’de oynayabilmeniz için: 

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 GHz / Intel i7 – 4790 – 3.6 GH 

Ekran Kartı: AMD RX 570 – 6 gigabyte / Nvidia GeForce GTX 1060 – 6 gigabyte 

RAM: 8 gigabyte 

Depolama: 50 gigabyte 

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit 

 

AC: Valhalla’yı 1080p, yüksek ayar ve  60 FPS’de oynayabilmeniz için: 

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 GHz / Intel i7 – 6700 – 3.4 GHz 

Ekran Kartı: AMD Vega 64 – 8 gigabyte / Nvidia GeForce GTX 1080 – 8 gigabyte 

RAM: 8 gigabyte 

Depolama: 50 gigabyte 

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit 




Son Güncelleme: 25.03.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
AC: ValhallaSistem GereksinimleriAssassins CreedAssassins Creed Valhalla
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