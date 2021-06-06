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Askıya alınan Instagram hesabı nasıl açılır?

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya hesaplarından biri olan İnstagram, bazı durumlarda kullanıcılarının hesaplarını askıya alabiliyor. Kullanıcılar ise bu durum karşısında ne yapacaklarını merak ediyorlar. Peki, askıya alınan instagram hesabı nasıl açılır? İşte detaylar...

06 Haziran 2021 Pazar 17:16
Askıya alınan Instagram hesabı nasıl açılır?
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İnsatgram, kullanıcıların daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak için telif, müstehcenlik, kopya içerikler, olağan dışı hareketlilik, DM yolu ile başka kullanıcıları rahatsız etme ya da takip etme ve takip edilmede anormallik olduğu zamanlarda algoritma süzgecinden geçirerek gerekli bazı önlemler alıyor. Peki bu hareketlerden herhangi birini yapmadığınız halde bile hesabı askıya alınanlar ne yapacak?

Hesabı askıya alınan kullanıcı hesabını nasıl kurtarır?

Eğer ki hesabınız yanlışlıkla askıya alındıysa İnstagram bunu fark ederek talep doğrultusunda size bir form gönderiyor. “help.instagram.com” adresi aracılığı ile hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığı düşünüyorsanız formda istenen yerleri doldurmanız yeterli olacaktır.

Formda istenen bazı bilgiler şu şekildedir:

  • Adı ve soyadı
  • E-posta adresi
  • İnstagram kullanıcı adı
  • Cep telefonu numarası
  • İtirazda bulunma nedeni

Sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra talebiniz instagram tarafından araştırılır ve geri dönüş yapılır. Eğer ki algoritmalarda bir yanlış oldu ve hesabınız yanlışlıkla askıya alındıysa en kısa zamanda tekrar aktif olacaktır. Lakin bu süren yoğunluğa göre birkaç gün sürebilir.  


Son Güncelleme: 06.06.2021 17:16
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramAskıyaAlınanHesapHesapAçma
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