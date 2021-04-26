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Aşı randevusu RND4010 hatası çözümü

Covid-19 sürecinde hayatımızda daha çok önemi artan e-nabız ve MHRS uygulaması aşı randevusu almak için de ilk tercih edilenler arasında bulunuyor. Bu süreçte oldukça büyük bir görevi üstlenen bu uygulama da zaman zaman kullanıcılar “RND4010” hatası ile karşılaşmaktadırlar. Peki nedir bu RND4010 hatası? Çözüm yolu var mıdır? Peki, MHRS ve e-nabız ile covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:22
Aşı randevusu RND4010 hatası çözümü
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Üzerinden covid-19 aşı randevusu alma işlemleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bazı kullanıcıların karşılaştıkları randevu alma işlemleri esnasında farklı bir tercihte bulunmaları gerekiyor.  Türkiye de covid-19 aşı sürecinin ikinci noktasında bulunmaktayız. Şu an için 55 yaş üstü aşılma sürecinin devamlılığı arz ediyor. Her iki dozdan da yararlanılan vatandaşımızın sayısı 8 milyonu aşmış gözükmektedir.

Bu aşı yapılması sürecinde belirtilen iki uygulamadan kolaylıkla randevu işlemleri gerçekleştirilmekteydi fakat şu sıralar kişiler randevu alırken "RND4010" hatası ile karşılaşmaktadırlar. RND4010 sıra alma esnasında asıl istediği yer dışında farklı bir tercih bulunması muhtemel bir hata olarak bilinmektedir.

Korona virüs öncelik sırası sorgulama nasıl yapılır?

Öncelikle belirtilen aşılma süreci aşaması grubunun içerisinde bulunduğunu öğrenebilmek için AŞI kelimesini büyük harf ile yazarak aralarında bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızın ve seri numarasının son 4 hanesini 2023’e mesaj atarak işleminizin başlangıcınızı gerçekleştirebilirsiniz.

55 yaş üstü covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Belirtilen sürecin içinde olabilme durumunuzu öğrendikten sonra “enabız.gov.tr” e devlet şifreniz ile giriş sağlayarak “aşı randevusu alma seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçenekleriyle devam edebilirsiniz. Hepsini tamamladığınız taktirde işleminiz gerçekleşmiş olacak. Bunun dışında ALO 184 üzerinden de konuşup tüm sorularınızı yanıtlayarak aşı randevunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

e-nabız giriş için tıklayınız…

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
AşıRandevuCovid-19MHRSENABIZ
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