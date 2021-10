Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!

Uygulamalar arasında en çok tercih edilen ve mşilyarlarca indirmeye sahip olan WhatsApp yaptığı son açıklama ile kullanıcıların kafasını karıştırdı. Uygulama aldığı flaş bir karar ile bazı telefonların WhatsApp’ı desteklemeyeceğini açıkladı. Ğeki bu telefonlar hangileri? İşte detaylar…

Milyarlarca indirmesi olan ve en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp, aldığı karar ile bazı telefon modellerinde kullanılamayacağını açıkladı. 1 Kasım 2021 tarihi itibari ile bazı Android ve IOS modelleri uygulamayı destekleyemeyecek ve bu yüzden kullanıcılar bu uygulamayı kullanamayacaklar. İşte o telefon modelleri…

WhatsApp’ı desteklemeyecek telefon modelleri:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

SAMSUNG

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 2

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6 Enact

Optimus L4 II Dual

ZTE

The ZTE Grand S Flex

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

HUAWEİ

The Huawei Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

SONY

The Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

DİĞER MARKALAR

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.