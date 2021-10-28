Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!

Uygulamalar arasında en çok tercih edilen ve mşilyarlarca indirmeye sahip olan WhatsApp yaptığı son açıklama ile kullanıcıların kafasını karıştırdı. Uygulama aldığı flaş bir karar ile bazı telefonların WhatsApp’ı desteklemeyeceğini açıkladı. Ğeki bu telefonlar hangileri? İşte detaylar…
Milyarlarca indirmesi olan ve en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp, aldığı karar ile bazı telefon modellerinde kullanılamayacağını açıkladı. 1 Kasım 2021 tarihi itibari ile bazı Android ve IOS modelleri uygulamayı destekleyemeyecek ve bu yüzden kullanıcılar bu uygulamayı kullanamayacaklar. İşte o telefon modelleri…
WhatsApp’ı desteklemeyecek telefon modelleri:
iPhone SE
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
SAMSUNG
Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
LG
Lucid 2
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Best L5 2
Optimus L5 Dual
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Optimus L7 II
Optimus F6 Enact
Optimus L4 II Dual
ZTE
The ZTE Grand S Flex
ZTE V956
Grand X Quad V987
Grand Memo
HUAWEİ
The Huawei Ascend G740
Ascend Mate
Ascend D Quad XL
Ascend D1 Quad XL
Ascend P1 S
Ascend D2
SONY
The Sony Xperia Miro
Sony Xperia Neo L
Xperia Arc S
DİĞER MARKALAR
The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.