Arızalı hafıza kartı ve usb'den dosyalar nasıl kurtarılır?

Telefonda veya bilgisayarda sürekli kullanılan, telefonda veya bilgisayarda bulunan bir içeriği, harici bir belleğe taşımak için tercih edilen, USB bellekler ve hafıza kartlarını, insanların deposu olarak nitelendirilebilir. Her türlü içeriğin atıldığı USB bellekler ve hafıza kartları, kimi zaman eğlence için kimi zaman da iş, eğitim için kullanılıyor. Ancak her teknolojik üründe olduğu gibi harici belleklerde de zamanla bozulmalar meydana geliyor. Bu bozulmalardan sonra insanlar, içerisindeki dosyaları kurtarmanın yollarını arıyorlar. İşte, o yollar...

USB bellekler veya hafıza kartları iki şekilde bozuluyor. Birincisi fiziksel bir hatayla, ikincisi ise fiziksel olmayan bir hatayla. Eğer harici belleğiniz fiziksel olmayan bir hatayla bozulduysa;

İlk önce yapmanız gereken şey, harici belleğinizi farklı bilgisayarda veya telefonda denemek olmalı. Eğer farklı bir telefonda veya bilgisayarda çalışırsa, harici bellekte bir sorun yok demektir. Eğer çalışamazsa, aşağıdaki yollarını deneyin.

Görev Çubuğu’na girin ve arama yerine Çalıştır yazın.

Gelen ekrana, giskmgmt.msc yazın ve Enter tuşuna basın.

Belleğinizi seçin ve sağ tık yaparak Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir butonunu seçin.

Ekrana gelen Değiştir yazısına tıklayın.

Listede yer almayan bir harfi seçin ve ondan sonra ekranda bulunan Tamam seçeneğine tıklayın.

Eğer Windows’unuzda bir sürücü tanımlama hatası varsa bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu işe yaramadıysa aşağıda belirtilenleri uygulayarak devam edin.

Görev Çubuğu’na girin ve arama kısmına Aygıt Yöneticisi yazın.

Gelen ekranda Disk Sürücüleri seçeneğini bulun ve genişletn.

Sürücüye sağ tık yaparak Cihazı Kaldır butonuna basın.

Belleğinizi bilgisayardan çıkartarak, bilgisayarınızı kapatıp açın ve belleği tekrar bilgisayara takın.

Sürücü engellerini aşmak için bu işlemlerin yapılması gerekli. Bu işlemler de işe yaramadıysa, aşağıdaki işlemleri yaparak devam edin.

Bu Bilgisayar sekmesine tıklayın.

Sürücüye sağ tık yapın ve Özellikler butonunu seçin.

Menüden Araçlar sekmesini seçin.

Cihazı Denetle bölümünde yer alan Denetle seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda Sürücüyü Onar butonuna basın.

Eğer fiziksel olmayan bir sorunla, harici belleğiniz bozulduysa, yukarıdaki işlemleri yaparak, belleğinizin içerisindeki dosyaları kurtarabilirsiniz. Eğer kurtarma işlemi gerçekleşmediyse, belleğiniz fiziksel bir hatadan bozulmuş demektir. O durumda aşağıda bulunan üç programdan yardım alabilirsiniz.

Recuva

EraseUs Dta Recovery Wizard Professional