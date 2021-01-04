İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Arızalı hafıza kartı ve usb'den dosyalar nasıl kurtarılır?

Teknolojik çağın getirdikleriyle birlikte artık bütün dosyalarımızı, harici bir bellekte saklayabiliyoruz. Fotoğraflarımızı, müziklerimizi, belgelerimizi ve daha birçok şeyi USB belleklere veya hafıza kartlarına atıyoruz. Ama birçok teknolojik üründe olduğu gibi, USB belleklerde veya hafıza kartlarında bozulmalar meydana geliyor. Peki, bozulan bir harici bellekte bulunan içerikleri nasıl kurtarabiliriz? İşte detaylar...

04 Ocak 2021 Pazartesi 08:12
Arızalı hafıza kartı ve usb'den dosyalar nasıl kurtarılır?
Takip Et:

Telefonda veya bilgisayarda sürekli kullanılan, telefonda veya bilgisayarda bulunan bir içeriği, harici bir belleğe taşımak için tercih edilen, USB bellekler ve hafıza kartlarını, insanların deposu olarak nitelendirilebilir. Her türlü içeriğin atıldığı USB bellekler ve hafıza kartları, kimi zaman eğlence için kimi zaman da iş, eğitim için kullanılıyor. Ancak her teknolojik üründe olduğu gibi harici belleklerde de zamanla bozulmalar meydana geliyor. Bu bozulmalardan sonra insanlar, içerisindeki dosyaları kurtarmanın yollarını arıyorlar. İşte, o yollar...

 

USB bellekler veya hafıza kartları iki şekilde bozuluyor. Birincisi fiziksel bir hatayla, ikincisi ise fiziksel olmayan bir hatayla. Eğer harici belleğiniz fiziksel olmayan bir hatayla bozulduysa;

 

İlk önce yapmanız gereken şey, harici belleğinizi farklı bilgisayarda veya telefonda denemek olmalı. Eğer farklı bir telefonda veya bilgisayarda çalışırsa, harici bellekte bir sorun yok demektir. Eğer çalışamazsa, aşağıdaki yollarını deneyin.

 

Görev Çubuğu’na girin ve arama yerine Çalıştır yazın.

Gelen ekrana, giskmgmt.msc yazın ve Enter tuşuna basın.

Belleğinizi seçin ve sağ tık yaparak Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir butonunu seçin.

Ekrana gelen Değiştir yazısına tıklayın.

Listede yer almayan bir harfi seçin ve ondan sonra ekranda bulunan Tamam seçeneğine tıklayın.

 

Eğer Windows’unuzda bir sürücü tanımlama hatası varsa bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu işe yaramadıysa aşağıda belirtilenleri uygulayarak devam edin.

 

Görev Çubuğu’na girin ve arama kısmına Aygıt Yöneticisi yazın.

Gelen ekranda Disk Sürücüleri seçeneğini bulun ve genişletn.

Sürücüye sağ tık yaparak Cihazı Kaldır butonuna basın.

Belleğinizi bilgisayardan çıkartarak, bilgisayarınızı kapatıp açın ve belleği tekrar bilgisayara takın.

 

Sürücü engellerini aşmak için bu işlemlerin yapılması gerekli. Bu işlemler de işe yaramadıysa, aşağıdaki işlemleri yaparak devam edin.

 

Bu Bilgisayar sekmesine tıklayın.

Sürücüye sağ tık yapın ve Özellikler butonunu seçin.

Menüden Araçlar sekmesini seçin.

Cihazı Denetle bölümünde yer alan Denetle seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda Sürücüyü Onar butonuna basın.

 

Eğer fiziksel olmayan bir sorunla, harici belleğiniz bozulduysa, yukarıdaki işlemleri yaparak, belleğinizin içerisindeki dosyaları kurtarabilirsiniz. Eğer kurtarma işlemi gerçekleşmediyse, belleğiniz fiziksel bir hatadan bozulmuş demektir. O durumda aşağıda bulunan üç programdan yardım alabilirsiniz.

Recuva

EraseUs Dta Recovery Wizard Professional



Son Güncelleme: 04.01.2021 08:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hafıza KartıUsb BellekTeknolojiHarici Bellek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 aynı maliyetle üretiliyor ancak yüzlerce dolar farkla satışa çıkarılıyor
Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 aynı maliyetle üretiliyor ancak yüzlerce dolar farkla satışa çıkarılıyor

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
1071 akademisyen kim? AYM kararına karşı Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi bildirisi yayınlanan 1071 akademisyen
Hercai dizisi nerede çekiliyor? dizi seti nerededir?
Canevim Ceylan’ın Babası Hamza Öldü mü? Rıza İntihar mı Etti?
Sed yardım paraları ne zaman yatar? Ödeme tarihi ve yardım sorgulama
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü oynayan oyuncu kim?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Ocak 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 4 Ocak 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi
Ehliyet sorgulama nasıl yapılır? 2021 tc kimlikle ehliyet sorgulama işlemleri
Emeklilere müjde! Bankalar, emeklilere yaptıkları promosyon ödemelerini güncellendi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.