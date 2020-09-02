Arayan telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenme

Son dönemlerde herkesin bir cep telefonu bulunmakta. Zaman zaman insanlar onları arayanın sahibini merak etmektedir, çoğu zaman yanlış numara olsa da bazı zamanlar da rahatsızlık verici derecede çaldırıp kapatmalar veya telefona cevap verilmediği halde bile üst üste aramalar insanlara rahatsızlık vermekte ve kimin yaptığı merak edilmekte. Sizi arayan numaranın sahibini bulmak için ise izlenecek bir çok yol mevcut.

Arayan Numaranın Kim Olduğunu Sorgulama:

İzleyebileceğiniz yolların başında diğer seçeneklere göre daha kolay olan 118 80 veyahut 118 18 numaralarını arayarak sağlanacak olan hizmetten yararlanabilirsiniz. Aradığınız zaman dilimi 1 dakikadan hesaplanacak, ücretlendirme 198 Kuruş’ dur ve operatörler arası farklılık göstermez. 118 80 veyahut 118 18 numaralarından birine sizi rahatsız eden veya sadece tanımadığınız bir numaranın sahibinin ad ve soyadını öğrenmeniz mümkün.

Türk Telekom Aracılığı İle:

Türk Telekom’a ait bilinmeyenler numaralar servisini arayarak bilinmeyen numarayı bulmanız mümkün. Türk Telekom bilinmeyen numaralar servisi için ise 118 11’ i aramınız yeterlidir. Bu servis 7/24 kullanıcılara hizmet verir.

Türkcell Aracılığı İle:

Diğerlerinden farklı olarak Türkcell abonelik ile hizmet sunmaktadır. Türkcell yalnızca Türkcell Rehber’ de var olan numaraları bulabilir. Aylık abone olmak için 3. 49 Türk Lirası vermeniz gerekmektedir ve abonelik sistemi sayesinde 1 ay içinde birden fazla numarayı sorgulama imkânı sunar. Ayrıca 1.99 Türk Liralık bir aboneliği daha olan Türkcell üç adet sorgulama hakkı vermektedir. Numarayı bulmak için yapmanız gereken 05xx 1xx xx xx olacak şekilde numarayı tuşlayıp 2200’ a göndermeniz gerekmektedir. Aynı işlemi 118 32’ yi arayarak da yapılabilir.

Vodafone Aracılığı İle:

Vodafone’ da Türkcell gibi iki imkan sunmakta. Vodafone bilinmeyen numaralar için ise yapmanız gereken 118 42 servisini aramak(ücretlidir) yada “KIM” boşluk 50x 1xx xx xx şeklinde sıfırsız olarak 7048’e gönderebilirsiniz. Bu servisler dahilinde arama işleminden ad ve soyadı söyleyip kişiye ait numarayı da bulabilirsiniz.

Whatsapp Aracılığı İle:

Whatsapp gibi telefonunuzda bulunan uygulamalar sayesinde de bulmanız mümkündür. Numarayı kaydedip yeni mesaj kısmına girip kim olduğuna bakabilirsiniz ama bazı kullanıcılar isim ve profil fotoğrafının görülmesini kapatmış olabilir bu yüzden sağlıklı bir sonuç alamamanız da yüksektir.

Üçüncü Parti Yazılımlar Aracılığı İle:

Telefonunuzda bulunan app mağazalarından üçüncü parti yazılımı uygulamaları indirebilirsiniz. Bu uygulamalar arasında kullanıcılar daha çok CIA adlı programa yönelmiştir. CIA programı aslında sizin verdiğiniz numaraları sorgulamaz, sizin verdiğiniz numaraların başkasının nasıl kaydettiğini gösterir. Numaralar isim ve soyadı ile kaydedilmiş olabilir ama karşınıza tuhaf lakaplarında çıkması mümkün diğer uygulamalar ise: Truecaller, GPT ve Getcontanct’ tir.

Facebook Aracılığı İle:

Eğer numara sahibi bulunmasına onay verdiyse numarayı facebook arama kutusuna yazıp kişinin profiline gitmeniz mümkün.