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Araç performansı nedir, neden düşer? Araç performansı nasıl arttırılır? Araç performansını artırma yöntemleri

Her gün kullanılan araçlar bir süre sonra bazı nedenlerden dolayı performans düşüklüğü göstermektedir. Araç performansı nedir, neden düşer ve araç performansı nasıl arttırılır sorularını içeriğimizde yanıtladık. İşte araç performansını artırma yöntemleri.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:28
Araç performansı nedir, neden düşer? Araç performansı nasıl arttırılır? Araç performansını artırma yöntemleri
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Günlük hayatın bir parçası haline gelen otomobillerin hızı, motor verimliliği, performans ve ağırlık gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle belirlenir. Aracın hızını yükseltmek için en önemli etmenler hava ve yakıttır. Motora ne kadar fazla hava ve yakıt sağlanırsa, o kadar beygir gücü alınır.

Araç performansı neden düşer?

Araç performansının düşmesinin birden fazla nedeni olabilir. Başlıca nedenleri kalitesiz bujiler, motoru serin tutan fanlar ve yakıt pompalarının mekanikliği, başarısız hava girişi, kötü egzoz, kötü lastikler ve gereksiz ağırlıklardır.

Araç performansı nasıl arttırılır?

Araçların performansının arttırılabilmesi için her marka ve modelin farklı yöntemleri vardır. Ancak genel olarak aşağıda belirteceğimiz maddeler, araçların performansını arttırmak için ipucu olabilir.

Mekanik parçaları değiştirin

Aracınızda değiştirebileceğiniz mekanik parçalar bulunuyor ise bu beygir gücünü arttırmaktadır. Mekanik parçalar aracın beygir gücünü harcayarak performansını düşürmektedir. Motorunuzu serin tutan fanlar ve yakıt pompaları, beygir gücünü azaltan parçalarla değiştirilmişse bu da aracın performansını etkilemektedir.

Bujiler

Performans arttırmak için uygulayabilecek en basit yöntem bujileri değiştirmektir. Buji, motoru etkileyen ve hava-yakıt karışımını ateşleyen kıvılcımı sağlayan bir motor bileşenidir. Araçta bulunan bujiler eski ya da kalitesizse araç performansını kötü yönde etkiler. Bujileri yenileriyle değiştirmek gereklidir.

Hava girişi

Motorların çalışması için hava ve yakıt gereklidir. Bu nedenle araca hava filtresi taktırmak ya da yenisiyle değiştirmek aracın hızını arttırmaktadır. Bu filtreler, motorun hava fazla hava almasını sağlayarak performansını arttırır. Hava filtreleri aynı zamanda aracın gaz ömrünü de uzatmaktadır.

Egzoz

Aracın eski ya da kalitesiz egzozunu değiştirmek, motordaki kısıtlama miktarını azaltır ve bu da egzoz akışını kolaylaştırarak performans artışı sağlar. Çift egzoz sistemleri, aracın katalitik konvertörünün yerine takılabilir.

Aracın ağırlığını azaltın

Araçlar ne kadar az yük taşırsa o kadar hızlı gider. Araca fazla yük yüklememenin performans arttırmada etkili olacağı gibi, ağırlığı azaltmak için kaput ve bagajı karbon karbon fiber kaplamayla değiştirmek de faydalı bir yöntemdir. Araçtaki koltuklarınızı değiştirebilir, klimanızı sökebilir ve halıyı kaldırabilirsiniz.

Süspansiyon

Araçtaki süspansiyon bileşenlerini geliştirmek, hızı ve performansı doğrudan artırmaktadır. Şasi esnekliği azaltılıp, kule destekleri eklenerek otomobilin yol tutuşu artırılabilir. Aracın mevcut performansını korumak ve şasinin deforme olmasını önlemek için alt şasi bileşenleri ya da güçlendirme cihazları ekleyebilirsiniz.

Lastikler

Performans düşüklüğü yaşanan araçlarda uygulanabilecek bir diğer yöntem iyi bir lastik seti ve doğru hava basıncıdır. Kaliteli bir lastik seçi aracın performansını arttırdığı gibi hem daha iyi yol tutuş hem de sürüşü daha güvenli hale getirmektedir.



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
RaçSüspansiyonPerformansHız
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