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Araç lastiklerinde yeni etiket sistemi yarından itibaren başlıyor!

Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak başlatılan araç lastiklerinin etiketlenmesiyle ilgili yeni düzenleme yarından itibaren hayat geçiriliyor.

30 Nisan 2021 Cuma 14:06
Araç lastiklerinde yeni etiket sistemi yarından itibaren başlıyor!
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Araçların sürüş güvenliği ve konforunun yanı sıra yakıt tasarrufu açısından da önemli bir etkiye sahip olacak olan yeni etiket uygulaması 1 Mayısıs tarihinden itibaren hayata geçiriliyor. Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak uygulamaya alınacak olan yeni etiket sisteminde söz konusu  yeni uygulama tüketiciler tarafından satın alınan lastiklerin satın alınması sırasında daha bilinçli bir seçim yapmalarına imkan tanıyacak.

Kullanıcılara hem ekonomik hem de çevresel alanda verimlilik parametreleri bilgisini verecek olan olan uygulamanın nihai amacı içerisinde değişen etiket formatlarıyla birlikte  parametreleri güncellendiği ve kare (QR) kodla ile mevcut etiketin dijital kopyasına erişim sağlanabileceği belirtildi.

Yarından itibaren yürürlükte olacak olan yeni yönetmelik kapsamında binek araçlarda, hafif ticari araçlarda (C2) ve Ağır Vasıta araçlarında (C3) lastik etiket görsellerinde ve lastik etiketlerin sağ üst köşelerinde lastik hakkında bilgilerin yer alacağı, lastiğin dijital kopyasına ulaşmak için bir QR kodun yer alacağının belirtildiği yönetmelikte marka haricinde tipi, ebatı, yük kapasitesi ile hız kategorisinin sembollerinin etiket üzerinde gösterileceği aktarıldı. Ayrıca; ses şiddetiyle ilgili olarak tanımlanan desibel değerlerinin lastik etiketlerde daha öncesinde dalga sayısı le gösterilirken, yeni etiket sistemi kapsamında bunların yerini A-B-C şeklinde harflerin aldığı kaydedildi.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
Araç LastikleriEtiket Sistemi1 Mayıs
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