Araç alacak kişilerin pişman olmayacağı 10 SUV modeli!

Geleceğe Damga Vuracak Muhteşem 10 SUV Araç Modeli
Sizin için hazırladığımız güçlü arabaların listesi aşağıdadır. Listede Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Nissan Magnite ve Volkswagen ID.4 gibi araçların yanı sıra birden fazla araç yer alıyor. İşte 10 SUV modeli ...
1.2021 Nissan Qashqai
Genel anlamda Türkiye’de Nissan en popüler markalardan biridir ve Qashqai modelleri her yıl özellikle dikkat çekmektedir. 2021'de Nissan Qashqai, 2021'de yeni bir modelle tanıtılacak ve dış tasarımı da ortaya çıkacak. 1.7 dizel motora sahip Nissan Qashqai ilk tercih gibi görünüyor.
2021 Nissan Qashqai Fiyat Listesi
|
Versiyon İsmi
|
Fiyat
|
1.3 DIG-T 160 DCT Visia
|
240.100 Türk Lirası
|
1.3 DIG-T 160 DCT Tekna
|
253.600 Türk Lirası
|
1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack
|
269.800 Türk Lirası
|
1.3 DIG-T 160 DCT Platinum Premium Pack
|
300.600 Türk Lirası
|
1.5 dCi 115 Düz Vites Visia
|
235.500 Türk Lirası
|
1.5 dCi 115 Düz Vites Tekna
|
250.300 Türk Lirası
|
1.5 dCi 115 Düz Vites Sky Pack
|
262.300 Türk Lirası
|
1.5 dCi 115 DCT Visia
|
247.900 Türk Lirası
|
1.5 dCi 115 DCT Tekna
|
267.000 Türk Lirası
|
1.5 dCi 115 DCT Sky Pack
|
283.400 Türk Lirası
|
1.5 dCi 115 DCT Platinum Premium Pack
|
312.600 Türk Lirası
2. 2021 Hyundai Tucson
Piyasadaki son lansmanından sonra bile, Hyundai Tuscon hala çok popüler ve yeni tasarımıyla 2021'de tanıtılacak. LED farlar ve ek aydınlatma dikkatimizi çekti ve tamponun ön kısmında 5 parça bulunuyor. 19 inçlik janTürk Lirasıar araca güzellik katmakta.
2021 Ford Tucson Fiyat Listesi
|
1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4×2 (Benzinli)
|
301.460 Türk Lirası
|
1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4×2 (Dizel)
|
346.740 Türk Lirası
|
1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×2 (Dizel)
|
374.050 Türk Lirası
|
1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4×2 (Dizel)
|
374.050 Türk Lirası
|
1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4×2 (Dizel)
|
382.000 Türk Lirası
|
1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×4 (Dizel)
|
391.920 Türk Lirası
|
1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4×4 (Dizel)
|
391.920 Türk Lirası
|
1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4×4 (Dizel)
|
434.780 Türk Lirası
|
1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4×4 (Dizel)
|
437.770 Türk Lirası
3. 2021 Peugeot 3008
508 ve 2008 modellerinin bir karışımı olan Peugeot 3008 2021 arasında farlarda ve ön panjur kısmında hafif bir makyaj olduğunu söylemek yalan olmaz. Konfor açısından oldukça güzel görünen aracımızın fiyat aralığı da belirlendi.
2021 Peugeot 3008 Fiyat Listesi
|
MODELLER
|
Fiyat
|
Benzin
|
3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition
|
369.315 Türk Lirası
|
3008 ACTIVE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition
|
380.512 Türk Lirası
|
3008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik
|
380.565 Türk Lirası
|
3008 ALLURE SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik
|
404.249 Türk Lirası
|
3008 GT-LINE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik
|
405.428 Türk Lirası
|
3008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik
|
417.749 Türk Lirası
|
3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack
|
365.774 Türk Lirası
|
3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sky Pack
|
374.887 Türk Lirası
|
3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Prime Edition
|
380.512 Türk Lirası
|
3008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik
|
408.749 Türk Lirası
|
3008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik
|
422.249 Türk Lirası
|
3008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik
|
422.249 Türk Lirası
4. Nissan Magnite
Nissan Magnite, bütçe dostu olarak bilinir ve bir SUV modelidir. Sekizgen ızgaralı ve L şeklinde DRL farlara sahip araba kaputunun altında 1.0 litrelik üç silindirli bir ünite var. Arabanın başlangıç fiyatının 7 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.
5. Volkswagen ID.4
Üretime yeni başlayan Volkswagen ID.4 aracı, SUV modelleri arasında ilgi çeken araçlardan biri. Araçlarımız Volkswagen'in ilk elektrikli SUV modelinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde üretilip satılacak!
6. 2021 Volkswagen Tiguan
2021 Volkswagen Tiguan'ın önden görünümü diğer modellere göre yeni bir ön tasarıma sahip ve radyatör ızgarasındaki Volkswagen logosu ile güçlendirilirken, LED ön farkının tamamlayıcı tasarımı aracın daha geniş görünmesini sağlıyor. Bu yılın son çeyreğinde çıkacak olan aracımızın fiyatını da açıkladık.
2021 Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi
|
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|
ComforTürk Lirasıine
|
312.400 Türk Lirası
|
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|
Highline
|
349.300 Türk Lirası
|
Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG
|
ComforTürk Lirasıine
|
448.700 Türk Lirası
|
Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG
|
Highline
|
492.400 Türk Lirası
7. 2021 Ford Kuga
Türkiye'deki Ford Kuga SUV'ların arasında yer alıyor ve 2021'de yeniden tasarlanacak. 1.5 litrelik motor seçeneği ve 300 nm tork üretebilen 120 hp güce sahip.
2021 Ford Kuga Fiyat Listesi
|
Style
|
1.5lt Ecoboost
|
6 İleri manuel
|
Benzin
|
266.000 Türk Lirası
|
Style
|
1.5L EcoBlue
|
Dizel
|
286.000 Türk Lirası
|
Titanium
|
1.5L EcoBlue
|
8 İleri otomatik
|
Dizel
|
310.400 Türk Lirası
|
ST-Line
|
1.5L EcoBlue
|
8 İleri otomatik
|
Dizel
|
344.000 Türk Lirası
8. Ford Puma
Ford'un küçük SUV modeli Ford Puma, rakipleri arasında güzel bir görünüme sahip. 10 farklı gövde rengi, 5 farklı 17, 18 ve 19 inç jantlar ve 5 farklı koltuk kumaşı rengi sayesinde çok güzel bir tasarıma sahiptir. Ford Puma'nın 25.300 Euro'luk bir başlangıç fiyatı var ve 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
9. 2021 Opel Grandland X
2021'in en muhteşem SUV modellerinden biri olan Opel Grandland X, keskin hatları, kaslı görünümü ve sportif sürüş dinamikleriyle karşımıza çıkacak. İşte fiyat listesi ...
2021 Opel Grandland X Fiyat Listesi
|
1.2 Benzinli AT-8 130 HP
|
Essentia
|
194,900 Türk Lirası
|
1.2 Benzinli AT-8 130 HP
|
Enjoy
|
206,900 Türk Lirası
|
1.2 Benzinli AT-8 130 HP
|
Enjoy Skyline
|
213,500 Türk Lirası
|
1.5 Dizel MT-6 130 HP
|
Essentia
|
197,900 Türk Lirası
|
1.5 Dizel MT-6 130 HP
|
Enjoy
|
209,900 Türk Lirası
|
1.5 Dizel AT-6 130 HP
|
Enjoy
|
234,900 Türk Lirası
|
1.5 Dizel AT-6 130 HP
|
Enjoy Skyline
|
242,900 Türk Lirası
|
1.5 Dizel AT-6 130 HP
|
Enjoy Explorer
|
242,900 Türk Lirası
|
1.5 Dizel AT-6 130 HP
|
Excellence
|
269,500 Türk Lirası
|
1.5 Dizel AT-8 130 HP
|
Ultimate
|
295,000 Türk Lirası
10. 2021 Kia Sportage
Kia, Koreli markalardan biri ve 2021 SUV modelini önerdi. Güncellenen 2021 Kia Lions hakkında çok fazla bilgi olmamasına rağmen fiyatı şimdiden ortaya çıktı.
2021 Kia Sportage Fiyat Listesi
|
CModeli
|
Yakıt Tipi
|
Donanım
|
Fiyat
|
SPORTAGE 1.6L 132 PS Manuel
|
Benzin
|
Cool
|
187.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Cool
|
247.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Elegance
|
273.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Elegance Akıllı Anahtar
|
277.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Elegance Vizyon
|
282.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Elegance Konfor
|
282.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Elegance 4×4
|
293.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Elegance 4×4 Akıllı Anahtar
|
297.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Prestige
|
302.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Prestige 4×4
|
322.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
Prestige Design Pack
|
325.900 Türk Lirası
|
SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|
Dizel
|
GT-Line 4×4
|
387.900 Türk Lirası