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Araç alacak kişilerin pişman olmayacağı 10 SUV modeli!

Kullanılmış araç fiyatlarının artması ile araç alacak kişiler yeni araçlara yöneldi. Özellikle 2021'de araç alacak olanların 2021'de piyasaya çıkacakları SUV modelleri merak uyandırıyor. Bazı firmalar neredeyse her yıl yeni SUV modelleri üretiyor. Yeni yılda harika araçların bizi karşılayacağını görüyoruz. İşte geleceğe iz bırakacak 10 harika SUV modeli.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:20
Araç alacak kişilerin pişman olmayacağı 10 SUV modeli!
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Geleceğe Damga Vuracak Muhteşem 10 SUV Araç Modeli

Sizin için hazırladığımız güçlü arabaların listesi aşağıdadır. Listede Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Nissan Magnite ve Volkswagen ID.4 gibi araçların yanı sıra birden fazla araç yer alıyor. İşte 10 SUV modeli ...

1.2021 Nissan Qashqai

Genel anlamda Türkiye’de Nissan en popüler markalardan biridir ve Qashqai modelleri her yıl özellikle dikkat çekmektedir. 2021'de Nissan Qashqai, 2021'de yeni bir modelle tanıtılacak ve dış tasarımı da ortaya çıkacak. 1.7 dizel motora sahip Nissan Qashqai ilk tercih gibi görünüyor.

2021 Nissan Qashqai Fiyat Listesi 

Versiyon İsmi

Fiyat

1.3 DIG-T 160 DCT Visia

240.100 Türk Lirası

1.3 DIG-T 160 DCT Tekna

253.600 Türk Lirası

1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack

269.800 Türk Lirası

1.3 DIG-T 160 DCT Platinum Premium Pack

300.600 Türk Lirası

1.5 dCi 115 Düz Vites Visia

235.500 Türk Lirası

1.5 dCi 115 Düz Vites Tekna

250.300 Türk Lirası

1.5 dCi 115 Düz Vites Sky Pack

262.300 Türk Lirası

1.5 dCi 115 DCT Visia

247.900 Türk Lirası

1.5 dCi 115 DCT Tekna

267.000 Türk Lirası

1.5 dCi 115 DCT Sky Pack

283.400 Türk Lirası

1.5 dCi 115 DCT Platinum Premium Pack

312.600 Türk Lirası

2. 2021 Hyundai Tucson

Piyasadaki son lansmanından sonra bile, Hyundai Tuscon hala çok popüler ve yeni tasarımıyla 2021'de tanıtılacak. LED farlar ve ek aydınlatma dikkatimizi çekti ve tamponun ön kısmında 5 parça bulunuyor. 19 inçlik janTürk Lirasıar araca güzellik katmakta.

2021 Ford Tucson Fiyat Listesi

1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4×2 (Benzinli)

301.460 Türk Lirası

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4×2 (Dizel)

346.740 Türk Lirası

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×2 (Dizel)

374.050 Türk Lirası

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4×2 (Dizel)

374.050 Türk Lirası

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4×2 (Dizel)

382.000 Türk Lirası

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×4 (Dizel)

391.920 Türk Lirası

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4×4 (Dizel)

391.920 Türk Lirası

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4×4 (Dizel)

434.780 Türk Lirası

1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4×4 (Dizel)

437.770 Türk Lirası

3. 2021 Peugeot 3008

508 ve 2008 modellerinin bir karışımı olan Peugeot 3008 2021 arasında farlarda ve ön panjur kısmında hafif bir makyaj olduğunu söylemek yalan olmaz. Konfor açısından oldukça güzel görünen aracımızın fiyat aralığı da belirlendi.

2021 Peugeot 3008 Fiyat Listesi

MODELLER

Fiyat

Benzin

  

3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition

369.315 Türk Lirası

3008 ACTIVE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition

380.512 Türk Lirası

3008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik

380.565 Türk Lirası

3008 ALLURE SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik

404.249 Türk Lirası

3008 GT-LINE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik

405.428 Türk Lirası

3008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik

417.749 Türk Lirası

3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack

365.774 Türk Lirası

3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sky Pack

374.887 Türk Lirası

3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Prime Edition

380.512 Türk Lirası

3008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik

408.749 Türk Lirası

3008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik

422.249 Türk Lirası

3008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik

422.249 Türk Lirası

4. Nissan Magnite

Nissan Magnite, bütçe dostu olarak bilinir ve bir SUV modelidir. Sekizgen ızgaralı ve L şeklinde DRL farlara sahip araba kaputunun altında 1.0 litrelik üç silindirli bir ünite var. Arabanın başlangıç ​​fiyatının 7 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

5. Volkswagen ID.4

Üretime yeni başlayan Volkswagen ID.4 aracı, SUV modelleri arasında ilgi çeken araçlardan biri. Araçlarımız Volkswagen'in ilk elektrikli SUV modelinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde üretilip satılacak!

6. 2021 Volkswagen Tiguan

2021 Volkswagen Tiguan'ın önden görünümü diğer modellere göre yeni bir ön tasarıma sahip ve radyatör ızgarasındaki Volkswagen logosu ile güçlendirilirken, LED ön farkının tamamlayıcı tasarımı aracın daha geniş görünmesini sağlıyor. Bu yılın son çeyreğinde çıkacak olan aracımızın fiyatını da açıkladık.

2021 Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

ComforTürk Lirasıine

312.400 Türk Lirası

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Highline

349.300 Türk Lirası

Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG

ComforTürk Lirasıine

448.700 Türk Lirası

Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG

Highline

492.400 Türk Lirası

7. 2021 Ford Kuga

Türkiye'deki Ford Kuga SUV'ların arasında yer alıyor ve 2021'de yeniden tasarlanacak. 1.5 litrelik motor seçeneği ve 300 nm tork üretebilen 120 hp güce sahip.

2021 Ford Kuga Fiyat Listesi

Style

1.5lt Ecoboost

6 İleri manuel

Benzin

266.000 Türk Lirası

Style

1.5L EcoBlue


8 İleri otomatik

Dizel

286.000 Türk Lirası

Titanium

1.5L EcoBlue

8 İleri otomatik

Dizel

310.400 Türk Lirası

ST-Line

1.5L EcoBlue

8 İleri otomatik

Dizel

344.000 Türk Lirası

8. Ford Puma

Ford'un küçük SUV modeli Ford Puma, rakipleri arasında güzel bir görünüme sahip. 10 farklı gövde rengi, 5 farklı 17, 18 ve 19 inç jantlar ve 5 farklı koltuk kumaşı rengi sayesinde çok güzel bir tasarıma sahiptir. Ford Puma'nın 25.300 Euro'luk bir başlangıç ​​fiyatı var ve 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

9. 2021 Opel Grandland X

2021'in en muhteşem SUV modellerinden biri olan Opel Grandland X, keskin hatları, kaslı görünümü ve sportif sürüş dinamikleriyle karşımıza çıkacak. İşte fiyat listesi ...

 2021 Opel Grandland X Fiyat Listesi

1.2 Benzinli AT-8 130 HP

Essentia

194,900 Türk Lirası

1.2 Benzinli AT-8 130 HP

Enjoy

206,900 Türk Lirası

1.2 Benzinli AT-8 130 HP

Enjoy Skyline

213,500 Türk Lirası

1.5 Dizel MT-6 130 HP

Essentia

197,900 Türk Lirası

1.5 Dizel MT-6 130 HP

Enjoy

209,900 Türk Lirası

1.5 Dizel AT-6 130 HP

Enjoy

234,900 Türk Lirası

1.5 Dizel AT-6 130 HP

Enjoy Skyline

242,900 Türk Lirası

1.5 Dizel AT-6 130 HP

Enjoy Explorer

242,900 Türk Lirası

1.5 Dizel AT-6 130 HP

Excellence

269,500 Türk Lirası

1.5 Dizel AT-8 130 HP

Ultimate

295,000 Türk Lirası

10. 2021 Kia Sportage

Kia, Koreli markalardan biri ve 2021 SUV modelini önerdi. Güncellenen 2021 Kia Lions hakkında çok fazla bilgi olmamasına rağmen fiyatı şimdiden ortaya çıktı.

2021 Kia Sportage Fiyat Listesi

CModeli

Yakıt Tipi

Donanım

Fiyat

SPORTAGE 1.6L 132 PS Manuel

Benzin

Cool

187.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Cool

247.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Elegance

273.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Elegance Akıllı Anahtar

277.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Elegance Vizyon

282.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Elegance Konfor

282.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Elegance 4×4

293.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Elegance 4×4 Akıllı Anahtar

297.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Prestige

302.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Prestige 4×4

322.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

Prestige Design Pack

325.900 Türk Lirası

SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

Dizel

GT-Line 4×4

387.900 Türk Lirası


Son Güncelleme: 07.10.2020 10:20
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Anahtar Kelimeler:
AraçSUV
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