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Apple’ın yeni telefonu iPhone 12 Pro özellikleri belli oldu!

Dünya’nın en çok müşterisine sahip teknoloji firmalarından biri olan Apple’ın yeni telefonu iPhone 12 Pro özellikleri belli oldu! iPhone kullanıcıları yeni cihazda ne gibi özelliklerin kendilerini beklediğini merakla araştırıyorlar…

28 Eylül 2020 Pazartesi 15:07
Apple’ın yeni telefonu iPhone 12 Pro özellikleri belli oldu!
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Dünya’nın en çok satan teknoloji firmalarının başında gelen Apple yeni akıllı telefonu ile piyasaları sarsmaya hazırlanıyor. Milyonlarca kullanıcısı ile en çok tercih edilen firma iPhone 12 Pro modelini müşterilerine sunacak. Son olarak tanıtımı gerçekleştirilen yeni modelin de hangi özellikleri kapsamında barındırdığı belli oldu.

iPhone 12 Pro’nun tanıtılması sonrasında müşteriler de cihazın özelliklerini araştırmaya başladılar. Daha önceden cihazla ilgili ortaya atılan iddiaların neredeyse tümünün doğru olduğu anlaşılan iPhone 12’nin ne kadar ince olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.


Yeni tasarımında çentik olmayacağı düşünülen iPhone 12 Pro’da çentik detayının oldukça ince olacağı görüldü. Apple tarafından 2020 senesinde müşterilere satılacağı belirtilen yeni telefonlardaki çentik detayının 2021 senesinde kademeli olarak kaldırılacağı öne sürülüyor.

Renk Seçenekleri Arttı

Apple tarafından yayımlanan tanıtım videosuna bakıldığında yeni telefonlarda yeni renk seçenekleri sunulduğu görüldü. Bu renkler arasında daha önce benzerine rastlanmayan lacivert rengi de yer aldı.

iPhone 12 Pro Resmi Çıkış Tarihi

Yeni iPhone’nin A14 Bionic işlemci ile müşterilerin beğenisine sunulacağı ve en geç 13 Ekim tarihine kadar lansmanının yapılacağı ifade ediliyor. IP68 sertifikasını kapsamında barındıracak olan yeni telefonun suya ve toza dayanıklı olacağı aynı kablolu şarj sisteminin yer almayacağı iddia ediliyor. Bazı kullanıcıların pek hoşuna gitmeyen bu iddianın gerçek olup olmadığı cihazın lansmanı yapıldığında belli olacak. iPhone 12 Pro’nun en geç Aralık ayının sonuna kadar ülkemizde satışa sunulacağı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 28.09.2020 15:07
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Anahtar Kelimeler:
İphoneIPhone 12 ProApple
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