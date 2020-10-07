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Apple’ın müşterilerine sunacağı yeni iPhone 12’lerin fiyatları belli oldu!

Dünya’nın dev teknoloji firmalarından biri olan Apple’ın yeni modeli iPhone 12’lerin fiyatları sızdırıldı. iPhone 12’nin gerek özellikleri gerekse fiyatı internet üzerinde araştırılıyor…

07 Ekim 2020 Çarşamba 01:24
Apple’ın müşterilerine sunacağı yeni iPhone 12’lerin fiyatları belli oldu!
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Bilindiği gibi dünyanın en çok satan telefonlarını üreten dev marka Apple bu sene iPhone 12 modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak. Yeni telefon modellerinin tanıtılmasını az bir zaman kala intenet üzerinde her sene olduğu gibi bu sene de sızıntı bilgiler dolanmaya devam ediyor.

Elde edilen bilgilere göre iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri ile satışa çıkacak olan iPhone 12 serisine bu defa yeni bir üye katılacak. iPhone 12 Mini modeli 5.4 inçlik ekran boyutu ile müşterilerin beğenisine sunulacak. Tahmin edildiği gibi en uygun fiyatlı telefon da bu olacak. Son olarak sızdırılan bilgilere bakıldığında modellerin fiyatlandırılması aşağıdaki gibi olacak.


Bu listedeki fiyatlar dolar kuru üzerinden sunulan fiyatlar olduğundan ülkemizdeki rakamları yansıtmıyor. Ancak ülkemizde vergi oranları ve halihazırdaki dolar kuru hesaba katıldığında, iPhone 12 Mini model telefonların 8.000 TL civarında bir fiyat ile satılacağı düşünülüyor.

Diğer yandan 1099 dolar fiyatı ile en pahalı model olarak karşımıza çıkan iPhone 12 Pro Max’in ise 13-14.000 TL gibi bir fiyatı olabileceği konuşuluyor.



Son Güncelleme: 07.10.2020 01:24
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Anahtar Kelimeler:
AppleIphone 12
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