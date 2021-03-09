Apple'ın ilk etkinliği 23 Mart'ta düzenlenecek!

Birkaç farklı kaynak, Apple’ın 2021’de yapacağı ilk etkinliği 23 Mart tarihinde gerçekleştireceğini doğruladı. Apple’ın ilk etkinlik tarihi ve OnePlus 9 serisinin lansmanın aynı tarihte yapılacak olması dikkat çekti.

Daha önce Apple ve OnePlus’ın lansman tarihleri denk gelmişti ve OnePlus kendi lansman tarihlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı.

Apple’ın 23 Mart tarihinde yeni ürünler tanıtacağı biliniyor. Apple’ın güncellenmiş bir iPad Pro, yeni bir iPad ve iPad mini 6’yı tanıtacağı tahmin ediliyor. Apple’ın aynı zamanda AirTags ve 3. nesil AirPods kablosuz kulaklığı tanıtması da bekleniyor.