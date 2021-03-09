Apple'ın ilk etkinliği 23 Mart'ta düzenlenecek!

Birkaç farklı kaynak, Apple’ın 2021’de yapacağı ilk etkinliği 23 Mart tarihinde gerçekleştireceğini doğruladı. Apple’ın ilk etkinlik tarihi ve OnePlus 9 serisinin lansmanın aynı tarihte yapılacak olması dikkat çekti.
Apple’ın 23 Mart tarihinde yeni ürünler tanıtacağı biliniyor. Apple’ın güncellenmiş bir iPad Pro, yeni bir iPad ve iPad mini 6’yı tanıtacağı tahmin ediliyor. Apple’ın aynı zamanda AirTags ve 3. nesil AirPods kablosuz kulaklığı tanıtması da bekleniyor.
Son Güncelleme: 09.03.2021 13:14