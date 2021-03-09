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Apple'ın ilk etkinliği 23 Mart'ta düzenlenecek!

Birkaç kaynağın sızdırdığı bilgilere göre Apple'ın ilk etkinliği 23 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinliğin OnePlus 9'un tanıtılacağı gün ile çakışması kafaları karıştırdı. Apple'ın etkinlikte yeni ürünler tanıtması bekleniyor.

09 Mart 2021 Salı 13:14
Apple'ın ilk etkinliği 23 Mart'ta düzenlenecek!
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Birkaç farklı kaynak, Apple’ın 2021’de yapacağı ilk etkinliği 23 Mart tarihinde gerçekleştireceğini doğruladı. Apple’ın ilk etkinlik tarihi ve OnePlus 9 serisinin lansmanın aynı tarihte yapılacak olması dikkat çekti.  

Daha önce Apple ve OnePlus’ın lansman tarihleri denk gelmişti ve OnePlus kendi lansman tarihlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı. 

Apple’ın 23 Mart tarihinde yeni ürünler tanıtacağı biliniyor. Apple’ın güncellenmiş bir iPad Pro, yeni bir iPad ve iPad mini 6’yı tanıtacağı tahmin ediliyor. Apple’ın aynı zamanda AirTags ve 3. nesil AirPods kablosuz kulaklığı tanıtması da bekleniyor. 



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:14
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Anahtar Kelimeler:
AppleIPadAirpodsOneplusAirTagsIPad ProIPad Mini 6
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