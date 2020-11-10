Apple'ın bugün tanıtacağı yeni ürünleri neler?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Apple 13 Ekim’de iPhone 12 serisini tanıtmıştı. Apple şimdide “One More Thing” etkinliğiyle yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu. 10 Kasım’da tanıtılacak ürünler merak konusu oldu.

One More Thing etkinliğinden hangi ürünler tanıtılacak?

Türkiye saati ile 21:00’de yapılacak olanmerakla beklenirken etkinlikte tanıtılması beklenen ürünlerin başında ARM işlemcili Mac bilgisayarların olacağı söyleniyor. Bazı iddialara göre ARM işlemcili Macbok Air’ın tanıtılacağı söylense de henüz net bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ARM işlemcili 13 inç Macbook Pro’nun da tanıtabileceği söyleniyor.

Etkinlik kapsamında tanıtılacak ürünler sır gibi saklanırken şirketin A serisi işlemciler üzerine yoğunlaşması bekleniyor. Bunun nedeni ise şirketin yeni işlemcilerle büyük bir başarı hedeflemesi olarak görülüyor. Yeni işlemciler sayesinde iOS uygulamalarının bilgisayarlarda çalışması sağlanacak.

MACOS Big Sur, AirPods Studio, AirTag

Mac kullanıcıları yeni işlemcilerle birlikte iOS uygulamalarını bilgisayarda kullanabilecek. Kullanıcıların merakla beklediği uygulamaların başında ise MACOS Big Sur, AirPods Studio, AirTag uygulamaları geliyor.