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Apple'ın, 10 milyon TL'ye ilk bilgisayarı satılıyor

Günümüzün en popüler markalarından biri olan Apple’ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayar olan ‘Apple-I’ satışa konuldu. Zamanında 666 dolara satılan bilgisayar şimdi bir koleksiyon parçası değerinde.

07 Şubat 2021 Pazar 01:27
Apple'ın, 10 milyon TL'ye ilk bilgisayarı satılıyor
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Daha Apple asıl adına kavuşmadan önce, sahipleri tarafından yalnızca 200 adet üretilebilen ‘Apple-I’ın , zamanında yalnızca 175 tanesi satılabilmişti. 1976 yılında ürettikleri ilk bilgisayarın fiyatı sadece 666 dolar idi. Zamanına göre fiyatı pahalı gelmiş olabilir ancak günümüzdeki değerinin dudak uçuklattığını söyleyebiliriz.

 

Günümüzdeki Apple-I sahiplerinden biri de Krishna Blake. Kendisi eBay aracılığı ile sahip olduğu Apple-I’ı satma kararı aldı. Steve Jobs ve ortağı Steve Wozniak’ın 1976 yılında 666 dolara sattığı bilgisayarı Blake, bugün 1.1 milyon sterline yani tam olarak 10 milyon 658 bin TL’ye satışa koydu.

 

İlk başta bu fiyatın verilip verilemeyeceğini sorgulayabilirsiniz. Ancak şunu belirtmeliyiz ki Blake’in elindeki Apple-I şu an dünya üzerinde çalışan altı Apple-I’dan bir tanesi. Koleksiyon değeri taşıdığından dolayı bu fiyata satılması çok da şaşırtıcı olmayacak.



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:27
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AppleBilgisayarIlk Bilgisayar10 Milyon
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