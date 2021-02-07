Apple'ın, 10 milyon TL'ye ilk bilgisayarı satılıyor

Daha Apple asıl adına kavuşmadan önce, sahipleri tarafından yalnızca 200 adet üretilebilen ‘Apple-I’ın , zamanında yalnızca 175 tanesi satılabilmişti. 1976 yılında ürettikleri ilk bilgisayarın fiyatı sadece 666 dolar idi. Zamanına göre fiyatı pahalı gelmiş olabilir ancak günümüzdeki değerinin dudak uçuklattığını söyleyebiliriz.
İlk başta bu fiyatın verilip verilemeyeceğini sorgulayabilirsiniz. Ancak şunu belirtmeliyiz ki Blake’in elindeki Apple-I şu an dünya üzerinde çalışan altı Apple-I’dan bir tanesi. Koleksiyon değeri taşıdığından dolayı bu fiyata satılması çok da şaşırtıcı olmayacak.
Son Güncelleme: 07.02.2021 01:27