Apple'ın, 10 milyon TL'ye ilk bilgisayarı satılıyor

Daha Apple asıl adına kavuşmadan önce, sahipleri tarafından yalnızca 200 adet üretilebilen ‘Apple-I’ın , zamanında yalnızca 175 tanesi satılabilmişti. 1976 yılında ürettikleri ilk bilgisayarın fiyatı sadece 666 dolar idi. Zamanına göre fiyatı pahalı gelmiş olabilir ancak günümüzdeki değerinin dudak uçuklattığını söyleyebiliriz.

Günümüzdeki Apple-I sahiplerinden biri de Krishna Blake. Kendisi eBay aracılığı ile sahip olduğu Apple-I’ı satma kararı aldı. Steve Jobs ve ortağı Steve Wozniak’ın 1976 yılında 666 dolara sattığıı Blake, bugün 1.1 milyon sterline yani tam olarak658 bin TL’ye satışa koydu.

İlk başta bu fiyatın verilip verilemeyeceğini sorgulayabilirsiniz. Ancak şunu belirtmeliyiz ki Blake’in elindeki Apple-I şu an dünya üzerinde çalışan altı Apple-I’dan bir tanesi. Koleksiyon değeri taşıdığından dolayı bu fiyata satılması çok da şaşırtıcı olmayacak.

