Apple'dan uyarı: Kalp pili ve defibrilatör kullananlar dikkat etsin!

Apple şirketinin bugün yaptığı açıklamaya göre cihazların yaydığı radyo dalgaları sebebiyle kalp pili ve defibratörler zarar görebilirmiş. iPhone'larda telefonun daha iyi çekmesi için mıknatıs bantları bulunuyor. Bu mıknatıslar, malzeme ve radyo dalgalarının elektromanyetik alana yaratmasının mümkün olduğu söylendi. iPhone'ların çok fazla yakından kullanılması durumnda tıbbi cihazların sensösrü hasar görebilir.

Kalp sorunu yaşayan insanlar kalp pili sayesinde yaşamaya devam ediyor. Kalp pili ve defibratör sayesinde kişinin kalp atışları düzene sokuluyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre iPhone'larda bulunun mıknatıslar bunlara zarar verebilir. Diğer modellere kıyasla daha çok mıknatısa sahip olan ve MagSafe isimli aksesurı mıknatısla tutabilen iPhone 12'de de sorun olduğu bildirildi.

Apple, kalp pili kullanan kişilerin telefonu nasıl kullanması gerektiği hakkında da açıklama yaptı. iPhone ve MagSafe aksesuara sahip kullanıcılar cihazları kalp pilinin olduğu bölgeden minimum 15 cm ya da 30 cm uzakta kullanmalı. Daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen kişilerin doktoruyla görüşmesi tavsiye edildi. Kullanıcıların rahatsızlık hissetmesi durumunda iPhone veya MagSade kullanmaması söylendi.