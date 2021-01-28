Apple'dan uyarı: Kalp pili ve defibrilatör kullananlar dikkat etsin!

Apple şirketinin bugün yaptığı açıklamaya göre cihazların yaydığı radyo dalgaları sebebiyle kalp pili ve defibratörler zarar görebilirmiş. iPhone'larda telefonun daha iyi çekmesi için mıknatıs bantları bulunuyor. Bu mıknatıslar, malzeme ve radyo dalgalarının elektromanyetik alana yaratmasının mümkün olduğu söylendi. iPhone'ların çok fazla yakından kullanılması durumnda tıbbi cihazların sensösrü hasar görebilir.
Apple, kalp pili kullanan kişilerin telefonu nasıl kullanması gerektiği hakkında da açıklama yaptı. iPhone ve MagSafe aksesuara sahip kullanıcılar cihazları kalp pilinin olduğu bölgeden minimum 15 cm ya da 30 cm uzakta kullanmalı. Daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen kişilerin doktoruyla görüşmesi tavsiye edildi. Kullanıcıların rahatsızlık hissetmesi durumunda iPhone veya MagSade kullanmaması söylendi.