Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?

Apple tarafından İphone kullanıcılarına sıklıkla sürüm güncellemesi gelmekte. En son gelen İOS 14 sürümü sonrası en önemli olanı da 14.5 güncellemesiydi. Bu sürümde farklı özellikler olacağı söylendi. Facebook ve Apple arasında açılan Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği de herkes tarafından merak edildi. Fakat beklenen güncelleme sonrasında uygulama kişilerin erişimi için izin istedi. Yayınlanan İOS 14.5 sürümü ile sorunlar başladı. Bunun üzerine düzeltmek için güncellenen sürüm 14.5.1 yayınlandı. Fakat bu sürümde herkes için sorun oluşturdu.

Apple, İOS 14.5 için karar verdi

Yaşanan olaylar sonrası alınan bilgilere göre Apple tarafından İOS 14.5 sürümü için ret kararı verildi. Yeni gelen sürüm olan 14.5.1’e geçiş yapan kullanıcılar olduysa ve bunun yanı sıra hatalar devam ettiyse geri dönüş yapmak mümkün değil. iTunes tarafından eski sürüme dönmek isteyen kullanıcılar 14.5’e dönmek gibi bir durum söz konusu değil. Yaşanan bu olaylar sonrası Apple İOS 14 sürümlerini imzalamaktan vazgeçti.