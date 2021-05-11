Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?

Apple tarafından İphone kullanıcılarına sıklıkla sürüm güncellemesi gelmekte. En son gelen İOS 14 sürümü sonrası en önemli olanı da 14.5 güncellemesiydi. Bu sürümde farklı özellikler olacağı söylendi. Facebook ve Apple arasında açılan Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği de herkes tarafından merak edildi. Fakat beklenen güncelleme sonrasında uygulama kişilerin erişimi için izin istedi. Yayınlanan İOS 14.5 sürümü ile sorunlar başladı. Bunun üzerine düzeltmek için güncellenen sürüm 14.5.1 yayınlandı. Fakat bu sürümde herkes için sorun oluşturdu.
Apple, İOS 14.5 için karar verdi
Son Güncelleme: 11.05.2021 16:32