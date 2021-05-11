İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?

Apple’den haber geldi. İOS 14.5 sürümünün güncellenmesi ile üst seviyesi olan 14.5.1 sürümü kullanıcılarla buluştu. Fakat güncellemenin durdurulduğu belirlendi. Kullanıcıların şimdi ne olacak soruları artmaya başladı. Neden İOS 14.5 sürümü iptal edildi merak konusu oldu. İşte haber hakkında detaylar

11 Mayıs 2021 Salı 16:32
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
Takip Et:

Apple tarafından İphone kullanıcılarına sıklıkla sürüm güncellemesi gelmekte. En son gelen İOS 14 sürümü sonrası en önemli olanı da 14.5 güncellemesiydi. Bu sürümde farklı özellikler olacağı söylendi. Facebook ve Apple arasında açılan Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği de herkes tarafından merak edildi. Fakat beklenen güncelleme sonrasında uygulama kişilerin erişimi için izin istedi. Yayınlanan İOS 14.5 sürümü ile sorunlar başladı. Bunun üzerine düzeltmek için güncellenen sürüm 14.5.1 yayınlandı. Fakat bu sürümde herkes için sorun oluşturdu.

Apple, İOS 14.5 için karar verdi

Yaşanan olaylar sonrası alınan bilgilere göre Apple tarafından İOS 14.5 sürümü için ret kararı verildi. Yeni gelen sürüm olan 14.5.1’e geçiş yapan kullanıcılar olduysa ve bunun yanı sıra hatalar devam ettiyse geri dönüş yapmak mümkün değil. iTunes tarafından eski sürüme dönmek isteyen kullanıcılar 14.5’e dönmek gibi bir durum söz konusu değil. Yaşanan bu olaylar sonrası Apple İOS 14 sürümlerini imzalamaktan vazgeçti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AppleİphoneIOS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?
Netflix eski aboneleri de zamlı tarifeye göre ödeme yapacak
Netflix eski aboneleri de zamlı tarifeye göre ödeme yapacak
Oppo Reno 5 özellikleri nelerdir? Oppo Reno 5 fiyatı ne kadar?
Oppo Reno 5 özellikleri nelerdir? Oppo Reno 5 fiyatı ne kadar?

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 10 Mayıs 2021 Pazartesi En uygun konut kredisi faizleri
TRT 1 Evlilik Sözleşmesi dizi konusu ve oyuncuları
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gs - BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!
TRT1 Hayatın Ritmi programı sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Maraşlı 17. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.