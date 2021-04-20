Apple Yeni M1 işlemcili iPad Pro özellikleri ve fiyatı

Apple, 20 Nisan’da düzenlediği Spring Loaded (Baharı Getirdik) etkinliğinde pek çok yeni ürünün tanıtımını yaptı. Apple M1 işlemcisinden güç alan ve tasarımıyla yenilenen iMac Mini ve AirPods3 gibi cihazların yanında, yeni iPad Pro’da yaptığı yenilikler dikkatleri çekti.

iPad Pro yeni özellikleri neler?

Mini-LED ekranla gelmeyi erteleyen iPad Pro’ya bundan ayrı olarak Apple M1 işlemcisi eklendi. Şimdiye kadar sürekli mobil işlemcilerle donatılan iPad’ler ilk kez Apple’ın bilgisayarlarında kullandığı bir işlemciye sahip olmuş oldu. Böylelikle eski haliyle de oldukça güçlü olan iPad Pro performansını daha da yukarı çıkardı.

Ekran özellikleri olarak 12.9inç büyüklüğünde Liquid Retina XDR ekran 2732 x 2048 piksel çözünürlüğünde ve 1.000.000:1 kontrast sahip şekilde sunuldu.

İşlemci özelliği olarak da 8 çekirdekli Apple M1 işlemci bizi karşılıyor. 128GB, 256GB ya da 512GB depolama seçeneklerine sahip cihazda 8GB RAM ya da 1TB, 2TB depolamayla 16GB RAM seçenekleri bulunuyor.

Ön kamerası 12MP f/2.4 diyafram 122derece görüş açısına sahip ve FaceID özelliği daha hızlı ayrıca görüntü kaliteside daha yüksek, arka kamerada ise 12MP f/1.8 diyafram genişliği, ikinci kamerada 10MP f/2.4 diyafram ultra geniş açılı kamerayla birlikte geliyor. İki kat optik ve beş kat dijital yakınlaştırma yapabilen cihazda, 4K 60FPS video kaydı gerçekleştiriyor. Ayrıca 4 hoparlör, eSIM, Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası bulunuyor.

Sekiz çekirdekli M1 işlemciyle beraber, bir önceki iPad Pro’ya kıyasla %50 performans artışı sağlandı. Mini-LED teknolojisine geçmeyen Apple, Liquid Retina XDR olarak isimlendirdiği yeni bir ekranla geldi.

12.9inç büyüklüğündeki iPad Pro’da bulunan bu ekran, 1000nit parlaklık ve 1000000:1kontrast ayrına sahip. HDR içerikler görüntülenmek istendiğinde parlaklık 1600nite ulaşıyor. Bu yeni ekranla birlikte video editörlerden, fotoğrafçılara kadar tüm profesyonellerin üst seviye görüntü kalitesine ve gerçekçi renklere sahip olacağını söyleyen Apple bu ekranı Pro Display XDR monitörüyle kıyasladı.

USB 4 teknolojisini sunan cihazda Thunderbolt portuda iPad Pro 2021 ile sunuldu. Böylelikle bant genişliği dört kat arttırılırken, tableti Pro Display XDR gibi harici bir monitöre bağlayıp 6K çözünürlüğe yükseltmek mümkün oluyor.

Depolama boyutunu 2TB’a yükselten Apple böylelikle ProRAW formatında çekilen 60bin fotoğrafın cihazda saklanmasına olanak sağlıyor. Fakat bu durum tüm modeller için geçerli olmamakla birlikte 128GB, 256GB ya da 512GB depolama kapasitesindeki modellerinde 8GBRAM, 1TB ya da 2TB depolama kapasitesindeki modellerinde 16GBRAM var.

Yeni iPad Pro fiyatı ne kadar?

11inç büyüklüğündeki ekranı olan M1 işlemcili iPad Pro’nun fiyatı 8bin 599TL olurken, 12.9inç ekranı olan modelinde 11bin 999TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.