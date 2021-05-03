Apple yeni katlanabilir telefon mu çıkarıyor?

Teknoloji devi olan Apple, her zaman son teknolojiyi takip eden ve markalarına tasarım ve içerik olarak uygulayan marka haline geldi. Her gün bir yeni içeriği markalarına ekleyerek günden güne büyüyen Apple, şimdide katlanabilir telefon konusuyla gündeme geldi.

Apple, katlanabilir telefon mu çıkarıyor? Siz kıymetli okuyucularımız için haberimizde derledik!

8 inçlik katlanabilen bir telefon üretimine başladıklarını söyledi. Cihaz QHD+ çözünürlülükte olup OLED matrisinde esnek bir ekran olacağını duyurdu. Apple, kullanıcıları bu habere sevindi. Merakla beklenen serinin ne zaman satışa sunulacağı merak konusu oldu. Tahminen 2023'te satışa sunulacağı düşünülüyor.

Samsung'un bu modelleri çıkmış durumda. O yüzden iPhone'un Samsung'dan destek alacağı kesinleşti. Cihazda esnek dokunmatik paneller, dokunmatik ekran gücünde nano gümüş teller olacağı söylendi ve şu açıklamaları eklendi; ‘En son sektör incelememize dayanarak, Apple’ın 2023 yılında Quad HD + çözünürlüğe sahip 8 inç esnek OLED ekrana sahip katlanabilir bir iPhone piyasaya süreceğini ve Samsung Display’in özel ekran tedarikçisi ve Samsung Foundry’nin de özel üretici olacağını tahmin ediyoruz. onlar için. Apple’ın talep ettiği üretim kapasitesi göz önüne alındığında, katlanabilir iPhone sevkiyatlarının 2023’te 15-20 milyon adede ulaşmasını bekliyoruz. Katlanabilir iPhone’lar gümüş nanotel sensör çözümü kullanacak çünkü mevcut SDC Y-Octa teknolojisi Min-Chi Kuo’ya göre birçok avantajı var.’

Yeni tasarlanan ve satışa sunulmak için düşünülen model için çalışmalara başladıklarını Apple duyurdu.