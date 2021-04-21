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Apple yeni cihazları neler? Apple yeni çıkardığı ürünler ve Türkiye satış fiyatları

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple tarafından düzenlenen 2021 Lansman toplantısı ile yeni yılda satışa sunulacak cihazlar tanıtıldı. Etkinlik sonrasında pek çok kişi, Apple yeni cihazlar neler? Apple yeni çıkardığı ürünler ve Türkiye fiyatları soruları araştırılmaya başlandı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 03:00
Apple yeni cihazları neler? Apple yeni çıkardığı ürünler ve Türkiye satış fiyatları
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Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden birisi olan Apple düzenlediği toplantı ile 2021 yılında satışa çıkarılması planlanan ürünlerini tanıttı. Yapılan etkinlikte yeni iMac, iPad Pro ve AirTag’lar tanıtılırken cihazların Türkiye fiyatlarının ne olacağı araştırılmaya başlandı

.

ABD merkezli Apple firması 2021 yılı cihazları için lansman etkinliği düzenledi. Online olarak düzenlenen etkinliğe uzaktan katılan Apple CEO’su Tim Cook cihazların ilerleyen günlerde 170 ülkede satışa sunulacağını açıkladı. Tim Cook’un açıklamalarında değindi yenilikler ise;

Mor renk eklemesi

iPhone 12 ve 12 mini modellerine mor rengin eklendiği oldu. AirTags ile ilgili kablosuz bağlantı ile değerli eşyaların takip edilmesine yardımcı olacak denilirken sesli uyarı sisteminin de cihaza entegre edildiği belirtildi.

Apple TV ile ilgili yeni televizyonun 4K özelliğinin standart haline geleceği belirtilirken televizyonun artık 32 ve 64 GB’lık versiyonlarının olacağı açıklandı.

Geçmiş yıllara göre iyice incelen ve 7 farklı renk seçeneği ile sunulan iMac konusunda 2 Thunderbolt ve 2 USB – C eklendiği belirtilirken ürünün Türkiye fiyatının 14.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.

M1 çipli 2021 iPad Pro tanıtıldı

11 ve 12.9 inçlik iki farklı versiyonu ile satışa sunulması beklenen iPad’ler için Mini – LED panel teknolojisinin kulalnıldığını belirten Tim Cook ekranda 10 binden fazla LED’in olduğu bu sayede iPad Pro’nun Pro Display XDR teknolojini destekleyerek 1.000.000:1 kontrast oranı ve 1600 nitlik bir parlaklık sunacağı açıklandı.

Gücünü M1 çipinden alacak olan iPad Pro 8 çekirdekli CPU ve GPU’su ile geçmiş iPad’lere oranla %50 daha performansı olacak denilirken aynı zamanda %40 oranında daha fazla grafik kalitesi vadettiği açıklandı.

iPad’lerin depolama konusunda değişiklikler yapıldığı belirtilirken 2 TB depolama seçeneği kullanıcılara bırakılacak. 16 GB RAM desteğini de kullanıcılara bırakan Apple firması iPad modellerinde geniş bir yelpaze elde etti.

2021 iPad Pro Türkiye fiyatları

128 GB - 11 inç: 8.599 TL

256 GB - 11 inç: 9.699 TL

512 GB - 11 inç: 11.899 TL

1 TB - 11 inç: 16.299 TL

2 TB - 11 inç: 20.699 TL

128 GB - 12.9 inç: 11.999 TL

256 GB - 12.9 inç: 13.099 TL

512 GB - 12.9 inç: 15.299 TL

1 TB - 12.9 inç: 19.699 TL

2 TB - 12.9 inç: 24.099 TL

Yeni nesil televizyon Apple TV 4K

Apple tarafından düzenlenen etkinlikte güncellenen Apple TV 4K modeli ile ilgili yeniliklere de yer verildi. Televizyon için Cupertinolu şirketi ile ortak çalışan Apple set üstü kutusunun A12 Bionic işlemci ve gelişmiş HDR video oynatma performanslarından bahsetti.

4 yıl boyunca Apple firmasının amiral gemisi ürünü olan Apple TV 4K, 4K video akışı sağlarken HDR video, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteklerini sunsa da geçmiş yıllarda 120 Hz görüntü desteği sağlamıyordu. Uzaktan kumanda konusunda da ciddi eleştiriler alan Apple yeni nesil Apple TV’de bu sorunları hallederek daha performansı bir televizyon üretmiş oldu.

Cihazın Türkiye fiyatı da açıklanırken 32 GB’lık versiyon 2.099 TL olarak açıklanırken 64 GB’lık model 2.299 TL olarak satışa sunulacak. Siparişlerin 30 Nisan tarihi ile alınacağı belirtilenler arasında yerini aldı.

 

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 03:00
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Anahtar Kelimeler:
Apple2021LansmanYeni CihazlarTürkiyeFiyatlar
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