Apple yeni bir şarj aksesuarı üretecek

Apple, iPhone 12’lerin tanıtımını yaparken MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtmıştı.

14.5 beta 2 sürümüyle birlikte çıkan yeni özelliklere göre yeni bir şarj aksesuarı geliştiriliyor. Analist Mark Gurman bu bilgiyi doğruladı ve yeni çıkacak olan aksesuarın powerbank gibi olacağını belirtti.

Telefonun arkasında yer alan mıknatıslı kısım ile entegre olarak çalışacak olan yeni aksesuar, kablosuz bir şekilde telefonu şarj edecek.

Bazı analistlere göre Apple, iPhone 13 ile birlikte şarj girişlerini kaldıracak. iPhone 13’ten sonra çıkacak olan bütün modellere şarj girişinin kaldırılmasının tepki çekeceği düşünülüyor bu yüzden sadece iPhone 13’lerde şarj girişinin olmaması bekleniyor.

