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Apple yeni bir şarj aksesuarı üretecek

Apple, yeni güncellemelerle birlikte yeni özellikler getirmenin yanı sıra yeni aksesuarlar da çıkarmaya devam ediyor. Doğrulanan bilgilere göre Apple, MagSafe benzeri bir şarj aksesuarı geliştiriyor. iPhone 13'lerden şarj girişinin kaldırılacağı söyleniyor.

21 Şubat 2021 Pazar 22:21
Apple yeni bir şarj aksesuarı üretecek
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Apple, iPhone 12’lerin tanıtımını yaparken MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtmıştı.

iOS 14.5 beta 2 sürümüyle birlikte çıkan yeni özelliklere göre yeni bir şarj aksesuarı geliştiriliyor. Analist Mark Gurman bu bilgiyi doğruladı ve yeni çıkacak olan aksesuarın powerbank gibi olacağını belirtti.

Telefonun arkasında yer alan mıknatıslı kısım ile entegre olarak çalışacak olan yeni aksesuar, kablosuz bir şekilde telefonu şarj edecek.

Bazı analistlere göre Apple, iPhone 13 ile birlikte şarj girişlerini kaldıracak. iPhone 13’ten sonra çıkacak olan bütün modellere şarj girişinin kaldırılmasının tepki çekeceği düşünülüyor bu yüzden sadece iPhone 13’lerde şarj girişinin olmaması bekleniyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
AppleİphoneIOSMagsafe
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