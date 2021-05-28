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Apple yeni AirPods modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor!

Apple, bu yıl üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklık modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Kablosuz kulaklık modelini piyasaya sunmaya hazırlanan AirPods, AirPods Pro 2 için planları olduğu ortaya çıktı.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:16
Apple yeni AirPods modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor!
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Dünyaca ünlü ABD markası Apple AirPods, modellerini müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.  Son olarak teknoloji ailesine AirPods Max’i eklerken diğer markalar henüz güncellenmedi. Teknoloji yazarı Mark Gurman’ın haberine göre üçüncü nesil AirPods, kablosuz kulaklıklar için yeni bilgileri aktardı.

Bu sene Airpods’un PRO tasarımına değinen Gurman, kısa kulaklıkların olacağına değindi. . Gurman'a göre Apple AirPods Pro 2'yi 2022'de görücüye çıkartacak.

Tamamen sapsız bir tasarım gelmesi beklenirken Apple şu an için AirPods Max kulak üstü kulaklıkların ikinci nesli üzerinde çalışmadığı bildirdiğini söylüyor.


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Apple Airpods KulaklıkAirpods Pro 2
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