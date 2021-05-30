Apple Watch’un yeni modeli iki özellikle geliyor

Apple, Iphone, Mac gibi modelleri ile dünyada en çok sevilen marka olmaya devam ediyor. Akıllı saat alanında da Apple Watch ile kendini kanıtlayan şirket, Apple Watch’ın yeni modeli Apple Watch Series 7 cihazının ne zaman çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi veremese de saatin iki önemli özellik ile geleceğini açıkladı.
Mayıs ayında Apple’ın optik kan analizi konusunda uzman olan Rockley Photonics ile görüşmeler yapması, saate optik kan ölçüm cihazı ekleneceği iddialarını güçlendirmiş oldu.
Son Güncelleme: 30.05.2021 00:54