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Apple Watch’un yeni modeli iki özellikle geliyor

Akıllı saat alanında en başarılı model olarak kabul edilen Apple Watch, yeni modelini iki önemli özelliği ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:54
Apple Watch’un yeni modeli iki özellikle geliyor
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Apple, Iphone, Mac gibi modelleri ile dünyada en çok sevilen marka olmaya devam ediyor. Akıllı saat alanında da Apple Watch ile kendini kanıtlayan şirket, Apple Watch’ın yeni modeli Apple Watch Series 7 cihazının ne zaman çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi veremese de saatin iki önemli özellik ile geleceğini açıkladı.

Sonbaharda çıkması beklenen Apple Watch Series 7’nin iki önemli özellik alacağı söyleniyor. Apple ile ilgili haber sunan teknoloji sitesi MacRumors cihaz hakkında birçok bilgi paylaştı. Sitenin açıkladığı bilgilere göre saatte kendisine özel olan yeşil kaplamanın dışında bir de optik özellikli bir kan şekeri ölçüm programı bulunuyor.

Mayıs ayında Apple’ın optik kan analizi konusunda uzman olan Rockley Photonics ile görüşmeler yapması, saate optik kan ölçüm cihazı ekleneceği iddialarını güçlendirmiş oldu.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
AppleApple WatchAkıllı Saat
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