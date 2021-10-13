Apple, Unleashed isimli etkinliğiyle geliyor!

Apple, yeni bir etkinlik heyecanına ortak oluyor. Unleashed adlı etkinliğin 18 Ekim 2021 günü yapılması planlanıyor. Türkiye'den online takip edilebilecek etkinlik Türkiye saati ile 20.00'da düzenlenecek. Etkinlik, Apple'in resmi web sitesinden ve resmi youtube adresinden canlı yapılacak.

Apple, daha önce Apple 3 serisini, iPad'ın yeni versiyonlarını ve Apple Watch Series 7'yi sevenlerine tanıtmıştı. 18 Ekim'deki özel tanıtımda Apple, M1X işlemciye sahip MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerinin tanıtımını planlanıyor. Bu modeller, silicon mimarisine ait güncel formları içeriyor.

Etkinlikte tanıtılacak olan yeni MacBook'un mini LED teknolojisiyle donatıldığı biliniyor. Ayrıca alete Touch Bar yerine fiziksel tuş takımının ekleneceği düşünülüyor.

Apple, Unleashed etkinliğinde piyasaya yeni çıkacak bilgisayarların teknolojiseverler ile buluşma zamanını da açıklayacağını bildirdi.