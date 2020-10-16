Apple Store ne zaman açılacak? iPhone 12 ön siparişleri ne zaman alınacak? Apple Store kapatıldı

Apple, iPhone 12 serisini 13 Ekim'de piyasaya sürdü ve bugün (16 Ekim) Amerika Birleşik Devletleri'nde ön siparişlere başladı. Apple, ön rezervasyon işini tamamlamayı umuyor ve kısa bir süreliğine Apple Store web sitesini erişime kapatmış durumda.

iPhone 12 ön siparişleri için Apple Store kapatıldı

Türkiye'de saat 11: 00'den itibaren Apple Store'u ziyaret ettiğinizde "Erkencisiniz'' ve ön siparişlerin daha başlamadığını belirten bir uyarı ve biraz daha uyuyabileceklerini belirten bir mesaj veriyor. Yaklaşık bir saat sonra sitenin açılması ve ön sipariş vermeye başlaması bekleniyor.

Elbette ABD ülkesi diye değiştirdikten sonra yukarıdaki mesaj görünür. Şu anda, Türkiye'deki Apple Store ziyaretçileri bir uyarı ile "hemen döneceğiz" yazısı ile karşılaşmakta. Bu durum Türkiye'de iPhone 12'nin fiyatı açıklanacak mı? Sorusunu akıllara getiriyor.