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Apple Store ne zaman açılacak? iPhone 12 ön siparişleri ne zaman alınacak? Apple Store kapatıldı

Apple, İphone 12'yi piyasaya sürdü ve ABD'de satışlara başlandığını açıkladı. İphone 12'nin ön siparişleri için Kapatıldığı belirtiliyor siteye girmeye çalışanların karşılaştığı uyarılar yeni çıkan İphone 12'nin fiyatının ne olacağı konusunda meraklanmasına neden olmuş durumda. Peki İphone 12'nin satışları ne zaman başlayacak ve fiyatı ne kadar olacak?

16 Ekim 2020 Cuma 15:56
Apple Store ne zaman açılacak? iPhone 12 ön siparişleri ne zaman alınacak? Apple Store kapatıldı
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Apple, iPhone 12 serisini 13 Ekim'de piyasaya sürdü ve bugün (16 Ekim) Amerika Birleşik Devletleri'nde ön siparişlere başladı. Apple, ön rezervasyon işini tamamlamayı umuyor ve kısa bir süreliğine Apple Store web sitesini erişime kapatmış durumda.

iPhone 12 ön siparişleri için Apple Store kapatıldı


Türkiye'de saat 11: 00'den itibaren Apple Store'u ziyaret ettiğinizde "Erkencisiniz'' ve ön siparişlerin daha başlamadığını belirten bir uyarı ve biraz daha uyuyabileceklerini belirten bir mesaj veriyor. Yaklaşık bir saat sonra sitenin açılması ve ön sipariş vermeye başlaması bekleniyor.

Elbette ABD ülkesi diye değiştirdikten sonra yukarıdaki mesaj görünür. Şu anda, Türkiye'deki Apple Store ziyaretçileri bir uyarı ile "hemen döneceğiz" yazısı ile karşılaşmakta. Bu durum Türkiye'de iPhone 12'nin fiyatı açıklanacak mı? Sorusunu akıllara getiriyor.



Son Güncelleme: 16.10.2020 15:56
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Anahtar Kelimeler:
Iphone 12Apple
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