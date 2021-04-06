Apple reklam yüzü olmak için başvuru nasıl yapılır? Apple iş başvuru formu

Apple tarafından Türkiye için duyurulan reklam yüzü açıklamaları merak edilirken pek çok kişi Apple reklam yüzü olabilmek için başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Ayrıca Apple reklam yüzü olmaya kabul edilen Mustafa Mert Topal araştırılanlar arasında yerini aldı.

Trabzon’da bir lisede okuyan Mustafa Mert Topal’ın Apple’nin reklam yüzü olarak seçilmesi gündemde yer alırken öte yandan Apple’nin reklam yüzü olmak için başvuruların nasıl yapılacağı araştırılıyor.

Apple reklam yüzü başvuruları nasıl yapılır?

Apple reklam başvuruları yapmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Apple tarafından duyurulan reklam yüzü ilanları merak ediliyor. Apple reklam yüzü başvuruları yapabilmek için Linkedin.com adresi üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Aynı zamanda e-posta yolu ile de başvuru yapılabilmektedir.

https://www.kariyer.net/firma-profil/apple-41825-45362

https://tr.linkedin.com/jobs/apple-jobs?countryRedirected=1&position=1&pageNum=0

https://www.apple.com/jobs/tr/

linkleri üzerinden başvurular yapılabilmektedir.