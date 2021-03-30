Apple müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi telefon numarası

Dünyaca ünlü telefon devi markası Apple, uzun zamandır sunduğu müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi politikaları bakımından kullanıcılarını çok memnun bırakıyor.

Telefon konusunda herhangi bir sorun yaşayan kullanıcı güvenilir bir şekilde müşteri hizmetlerinden hizmet alabiliyor.

00800 448 829 878 Apple Müşteri Servis numarasıdır.

Pazartesi ve Cuma: 09.00-20.00

Aramak için en iyi saat ise: 09.15-10.00

Direkt müşteri temsilcisine bağlanmak için önce 0 ardından 6'yı tuşlayarak hemen erişebilirsiniz.

Müşteri Hizmetlerine sorulan sorular genelde şunlardır;

1-Iphone’umu Yeni Bir Telefona Nasıl Taşıyabilirim?

2-IPhone Safari geçmişi nasıl silinir?

3-Iphone Yazılım Güncelleme Nasıl Yapılır?

4-Iphone Nasıl Yedeklenir?

5-Iphone Nasıl Sıfırlanır?

6-Iphone Bilgisayara Nasıl Fotoğraf Aktarılır?

1- Yeni Iphone'nunuzu eski Iphone cihazınızla yan yana getirerek başlayın,

Eski Iphone'nunuzun hızlı başlangıcından ”Apple Kimliğini Kullanma” seçin,

Son işlem sonrası karşınıza çıkan ”bir aygıttan diğerine veri aktarma” seçeneğini kullanarak eski telefonunuzu yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz.

Not:

Bluetooth’un açık olsun. Iphone sürümününüz 12.4 ya da üstü olmalıdır.

2- Telefonunuzun ayarlar kısmına girin,

Ayarlar sekmesinden Safari uygulamasını bularak açın,

”Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” butonunu seçin. Çerezleriniz silinecektir.

Not:

İphone telefonunuzda çerezleri silip geçmişin kalmasını istiyorsanız şu basamakları sırasıyla atlayın;

Ayarlar > Safari > İleri Düzey > Web Sitesi Verileri > Tüm Web Sitesi Verilerini Sil



İpucu:

Safarinin geçmişi kaydetmesini engellemek için ‘özel dolaşma’yı seçin.

3- Cihaza gelen güncellemelerle ileti / bildirim şeklinde görünür. ”Şimdi yükle” seçerek güncelleyebilirsiniz. Ya da;

Telefonunuz şarjda olacak şekilde ve intenet bağlantısı olsun,

Ayarlar sekmesine tıklayın,

Genel kısmına gelin,

”Yazılım güncelleme” seçerek ilerleyin,

''İndir ve yükle” seçerek işleme başlayın.

Not:

Güncelleme öncesinde İcloud veya bilgisayar aracılığıyla telefonunuzu yedeklemeniz tavsiye edilir.

4- Iphone'nunuzu yedeklerken bilgisayar, mac gibi cihazlardan yardım alabilir ya da doğrudan telefon üzerinden yedeklemeyi yapabilirsiniz. Telefon üzerinden yedekleme için şunları yapabilirsiniz;

Telefonunuzun ayarlar kısmına gelin,

Listenin başında yer alan ”telefon isminize” seçin,

İcloud > İcloud yedekleme bölümüne tıklayın,

Açılan pencereden ”şimdi yedekle” butonunu seçin.

İpucu:

İcloud yedekleme sırasında otomatik yedekleme seçeneğine tıklayarak telefonunuzun günlük olarak yedeklenmesini yapabilirsiniz. Yedek işleminin her gün başarıyla olması için telefonunuzun şarjda ve intenete bağlı olarak kalması lazımdır.

5- Iphone'larda içeriğinizin tamamen geri gelmeyecek vaziyette yok olmasını istiyorsanız, bu konuda birçok yöntem vardır. Yurt dışında yaygın olarak seçilen yol telefon hafızasının yaklaşık 3 defa doldurularak silinmesi şeklinde oluyor. Silinen içeriklerin üzerine sürekli yenileri yazdırılarak, verilerin geri döndürülemez hale getiriliyor. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz; telefonunuzu şarja takıp uzun süreli videolar çekerek hafızanız doldukça sıfırlama işlemi yapabilirsiniz.

6- Iphone'dan bilgisayara fotoğraf yüklemek hususunda birçok yöntem var. Biz size en basit yolunu söylüyoruz:

Telefonunuzun ayarlar kısmına gelin,

Fotoğraflara tıklayın,

Mac’e veya pc’e aktarmayı seçin (özgünleri tut seçeneğiyle)

Bunu yaparken ”ayarlar > kamera > biçimler > en uyumlu” adımlarını uygulayarak fotoğraflarınızın uygun formatta bilgisayara aktarılmasını sağlayabilirsiniz.